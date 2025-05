Smartwatches steigern laut medizinischen Fachkräften euer Wohlbefinden

Die Integration intelligenter Technologien hat das persönliche Monitoring von Körperfunktionen revolutioniert. In den letzten zehn Jahren haben sich smarte Gesundheitsgeräte zu leistungsfähigen Werkzeugen entwickelt, die bei der Gesundheitsbewertung und auch bei der Früherkennung von Krankheiten unterstützen können. Eine umfassende Studie zum Gesundheitsverhalten 2025 in Europa, durchgeführt von HUAWEI in Zusammenarbeit mit Ipsos, untersucht den wachsenden Einfluss von Wearable-Technologien auf das persönliche Gesundheitserlebnis. Die Umfrage, die auch Fachkräfte des Gesundheitswesens einbezieht, bietet Einblicke in Trends im Gesundheitsverhalten und zeigt, wie Technologie die Zukunft zu einem gesünderen Lebensstil fördert.

Die wichtigsten Gesundheitswerte

Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Herzfrequenz/Puls, Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) und Elektrokardiogramm (EKG) – diesen fünf Gesundheitsindikatoren räumen medizinische Fachkräfte laut der Umfrage den höchsten Stellenwert für das persönliche Gesundheitsmanagement ein. Mit Hilfe von intelligenten Wearables können wichtige Indikatoren wie z.B. der Blutdruck, die Sauerstoffsättigung des Blutes oder EKG täglich, unkompliziert und schnell gemessen werden, ohne dass ein expliziter Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus erforderlich ist.

Fachkräfte befürworten Smartwatches

Die Studie verdeutlicht, dass 72 % der befragten Fachleute den Einsatz intelligenter Geräte zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens empfehlen. 58 % der Befragten sind der Meinung, dass smarte Wearables den Nutzer:innen helfen, ihre Gesundheit proaktiv zu managen und Krankheiten vorzubeugen, was einen wichtigen Wandel im Gesundheitswesen hin zu Frühwarnsystemen statt reaktiven Behandlungen darstellt. 83 % der befragten Ärzt:innen und 67 % der regelmäßigen Smartwatch-Nutzer:innen bestätigen, dass diese Geräte dazu anregen, bewusster mit Gesundheit und Lebensstil umzugehen. 78 % der medizinischen Fachleute sind überzeugt, dass intelligente Geräte den Lebensstil verändern und 70 % glauben, dass sie körperliche Aktivität fördern. Laut der HUAWEI-Studie aus dem Jahr 2023 haben 90 % der Smartwatch-Nutzer:innen gesündere Gewohnheiten entwickelt und 88 % ihre körperliche Gesundheit verbessert. Dieses steigende globale Gesundheitsbewusstsein hat eine Nachfrage nach praktischen, umfassenden und genauen Optionen geschaffen, die den Nutzer:innen helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und sie zum Handeln zu motivieren.

HUAWEI bringt leistungsfähigere Smartwatches für Gesundheitsmonitoring auf den Markt

Die Antwort von HUAWEI auf diese Nachfrage ist ein System, das alle neuesten Fortschritte beim Monitoring von Vitaldaten integriert. Das HUAWEI TruSense-System misst mehr als 60 Gesundheits- und Fitnessindikatoren und deckt sechs der wichtigsten Gesundheitssysteme des Körpers ab, darunter Kreislauf, Atmung, Nervensystem, Hormonhaushalt, Fortpflanzungsorgane und Muskulatur. Damit nicht genug, das jüngste Update der Smartwatches bringt ein neues Super-Sensing Module (X-TAP) mit sich, das die Sensorik am Handgelenk sowie an den Fingerspitzen kombiniert. So werden deutlich mehr Erkenntnisse über das körperliche Wohlbefinden gewonnen und die Genauigkeit, Geschwindigkeit und der Umfang der Messungen verbessert. HUAWEI ist weiterhin bestrebt, die technologischen Grenzen der digitalen Gesundheit durch kontinuierliche Forschung zu erweitern. Dazu tragen auch die neusten Smartwatches, die erst diesen Monat gelauncht wurden, bei.

HUAWEI WATCH 5

Unverbindlicher empfohlener Richtpreis: ab 449,- Euro

Farben: HUAWEI WATCH 5 46 mm: Schwarz, Grau-Lila HUAWEI WATCH 5 42 mm: Weiß

Produktinformation: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-5/

HUAWEI WATCH FIT 4

Unverbindlicher empfohlener Richtpreis: 169,- Euro

Farben: Lila, Weiß, Schwarz und Silber

Produktinformation: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-fit4/

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro