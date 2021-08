Smarter LED-Projektor XGIMI Elfin ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Beamer-Fans – XGIMI bringt nach dem portablen Premium-Beamer Halo (hier geht’s zu unserem Test) mit dem schlanken Smart LED-Projektor Elfin bereits das nächste Produkt im diesem Segment auf den Markt. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Was hat der XGIMI Elfin zu bieten?

Miniatur-Design mit großem Bildgenuss

Das fünf Zentimeter ultraflache Design sorgt dafür, dass der Blick auf dem Bild und nicht auf dem Gerät ruht. Der Elfin passt bequem auf jeden Schreibtisch und in jedes Regal und lässt sich somit vielseitig einsetzen und einfach verstauen. Egal, ob im Wohnzimmer, oder Meetingraum, für Games beim Spieleabend oder spontan vom Smartphone gestreamt, der handliche Projektor versorgt die Nutzer:innen mit kristallklaren Bildern in nativer FHD-Auflösung. Mit 800 ANSI-Lumen können jegliche Multimedia-Inhalte mit dem kleinen Powerpaket problemlos auf bis zu 200 Zoll projiziert werden.

Die integrierten, speziell für smarten LED-Projektor entwickelten, Harman Kardon-Lautsprecher sorgen für eine kraftvolle Audioleistung mit tiefen Bässen, einem breiten Klangbild und einem lebendigen Sound – perfekt, um Filme zu schauen, Videospiele zu spielen oder diverse andere Inhalte zu streamen. Der XGIMI Elfin bietet somit eine All-in-One-Lösung, die alltägliche Mediennutzung ganz leicht zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Märchenhaft einfach mit Plug-and-Play-Funktionalität und Zugriff auf Streaming-Apps

Der Elfin verfügt über die XGIMI-eigene intelligente Bildschirmanpassung. Dank automatischer Trapezkorrektur und blitzschneller Auto-Fokus-Technologie nimmt er den Nutzer:innen eine umständliche Einrichtung vollständig ab. Der Projektor ist in der Lage, die Projektionsgröße sofort zu optimieren und Hindernisse wie Steckdosen oder Bilderrahmen zu umgehen. In Sekundenschnelle spielt der Beamer die gewünschten Titel ab. Dank der AndroidTV-Oberfläche haben Nutzer:innen zudem sofortigen Zugriff auf ihre Streaming-Apps, sodass sie nahtlos zwischen den Geräten wechseln und sofort auf ihre Lieblings-Inhalte zugreifen können. Überall dabei, schnell ausgepackt und eingesteckt. Auf Knopfdruck können spontan die neuesten Clips vom Handy oder die aktuelle Lieblingsserie in FHD-Qualität angeschaut werden. Auch für junge Berufstätige eignet sich die Leichtigkeit des neuen XGIMI-Beamers für Präsentationen und kreative Workflows. Der Projektor ist perfekt für alle medien-affinen Menschen, die mehr aus ihrem Alltag herausholen möchten.