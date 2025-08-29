Smarte Reinigungsroboter Dreame C1 und C1 Station kommen nach Europa

Die ersten smarten Fensterputzroboter von Dreame sind nun in Europa verfügbar, um für mühelosen und streifenfreien Glanz zu sorgen. Die vollautonomen Modelle C1 und C1 Station erleichtern die Hausarbeit und bieten eine präzise sowie sichere Alternative zur manuellen Fensterreinigung. Sie integrieren sich nahtlos in das Dreame Smart-Home-Ökosystem und sind ab sofort für euch erhältlich.

Der Dreame C1 Station: Maximale Autonomie und Sicherheit

Dieses Modell ist ideal für große Glasflächen, Schaufenster oder den professionellen Einsatz geeignet. Es kombiniert starke Reinigungsleistung, eine lange Laufzeit und ein mehrstufiges Sicherheitssystem, damit ihr euch entspannt zurücklehnen könnt.

Präzise Reinigung bis in jede Ecke mit CornerClean:innen-Technologie

Mit der C1 Station führt Dreame erstmals die CornerClean:innen-Technologie ein. Vier flexible Reinigungsmodule mit Mikrofasertüchern passen sich optimal an den Fensterrahmen an und sorgen so für bis zu 90 % bessere Randabdeckung – selbst in schwer erreichbaren Ecken.

Mehrstufige Sicherheit

Für eure Sicherheit überwacht die C1 Station in Echtzeit den Batteriestatus und Luftdruck, während eine intelligente Druckkompensation die Saugleistung von bis zu 5.500 Pa konstant hält. Ein mehrstufiges Antriebssystem mit Doppelmotorisierung sorgt für gleichmäßige Bewegung und sicheren Halt. Sollte es notwendig sein, aktiviert sich automatisch eine Fallsicherung. Mit nur 6 kg Gewicht bleibt der Roboter handlich, während 800N-Saugnäpfe zuverlässige Stabilität auf großen oder unebenen Flächen garantieren. Eine verstärkte Sicherheitsleine und weitere Schutzmechanismen bieten zusätzliche Betriebssicherheit, damit ihr stets ein gutes Gefühl habt.

Lange Laufzeit ohne Unterbrechungen

Ausgestattet mit einem 7.800 mAh Akku, reinigt die C1 Station bis zu 180 Minuten am Stück und deckt dabei Flächen von bis zu 90 m² ab. Selbst bei niedrigem Akkustand bleibt sie noch 30 Minuten sicher fixiert, um ein gefahrloses Abnehmen zu ermöglichen. Dank gleichzeitigem Reinigen und Laden, einem 5,5 m Kombikabel sowie einem 1,8 m Netzkabel arbeitet das Gerät unterbrechungsfrei. Ein automatisches Kabelmanagement verhindert Kabelsalat.

Einfache Bedienung und flexible Anpassung

Mit 5 Reinigungsmodi passt sich die C1 Station unterschiedlichen Oberflächen an. Die Dual-Spray-Technologie sorgt für eine gründliche Nassreinigung. Ein übersichtliches Bedienfeld mit LED-Anzeigen, Sprachhinweisen und intuitiven Steuerungselementen erleichtert die Handhabung, sodass ihr sofort loslegen könnt.

Der Dreame C1: Kompakte, automatisierte Fensterreinigung für den Alltag

Der Dreame C1 bietet die gleiche Präzision wie die Station, aber in einer kompakteren Form, die speziell für den täglichen Gebrauch zugeschnitten ist. Auch hier kommt die CornerClean:innen-Technologie mit flexiblen Reinigungsmodulen zum Einsatz, die eine bis zu 90 % verbesserte Randreinigung ermöglichen. Das intelligente Navigationssystem analysiert die Glasfläche und wählt automatisch die effizienteste Reinigungsroute im „Z“- oder „N“-Muster.

Wird der Reinigungsvorgang unterbrochen, setzt der C1 genau dort fort, wo er aufgehört hat – für eine vollständige Flächenabdeckung. Mit 5.500 Pa Saugleistung und einem robusten Sicherheitsseil haftet er zuverlässig auf Glas, Spiegeln, Marmor oder Fliesen.

Verfügbarkeit und Preise

Beide Modelle sind ab sofort über die offizielle Dreame-Website, Amazon und autorisierte Handelspartner:innen erhältlich. Ihr könnt den Dreame C1 für 399 € und die Dreame C1 Station für 599 € erwerben. Zum Marktstart gibt es vom 28. August bis 10. September sogar einen Rabatt von 100 € auf beide Modelle. Mit der C1 Station und dem C1 setzt Dreame seine Mission fort, intelligente Reinigungslösungen zu entwickeln, die euren Alltag erleichtern – mit professioneller Leistung, höchster Sicherheit und maximalem Bedienkomfort.