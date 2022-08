Smarte Bewässerung mit tink – Angebote sind nun live und online verfügbar!

Passend zu den Temperaturen sind nun tolle Angebote für smarte Bewässerungssysteme auf tink.at erhältlich.

Während der Mähroboter sich um den Rasen kümmert und via Sprachbefehl das smarte Gartenlicht ausgeschaltet wird, wässert das smarte Bewässerungssystem genau dann, wenn es nötig ist. Ob es der unterschiedliche Wasserbedarf der Pflanzen oder das Gießen während des wohlverdienten Urlaubs ist – Bewässerungssysteme helfen bequem aus. Der Zeitpunkt und die Dauer der Bewässerung kann per App oder Sprachbefehl gesteuert werden, Zeitpläne mit Sensoren passen sich aktuellen Gegebenheiten an und auch die Wettervorhersage bezieht smarte Bewässerungsanlagen bereits in ihre Planung ein.

Über die Eve Aqua

Die smarte Alternative Eve Aqua ist nicht nur einfacher in der Bedienung, sie ist effizient und nachhaltig. Das intelligente Gießen mittels Bewässerungssystem überzeugt in der unkomplizierten Anwendung und ist sowohl für den Garten als auch für Balkone geeignet. Bequem per App gesteuert, erledigt sich die Gartenpflege wie von Zauberhand, denn Eve Aqua ist mit Apple HomeKit kompatibel. Mittels automatisierter Zeitpläne kann festgelegt werden, wann und wie lange bewässert werden soll, während die Eve-App laufend den Wasserverbrauch prüft. Nachhaltig kann dieser so jederzeit angepasst werden. Der kleine Gartenhelfer muss einfach an den alten Außenwasserhahn angeschlossen werden und schon kann er seine Wunder wirken lassen. Die smarte Eve Aqua (2022) ist ab sofort um nur 149,95 Euro auf tink.at verfügbar.

Mehr zum GARDENA smart Sensor

Die Vitalwerte des Gartens stets im Blick zu haben, ist dank zuverlässigem Sensor von GARDENA einfacher denn je. Der smart Sensor 2 liefert Messwerte zur Bodenfeuchtigkeit, Außentemperatur und Lichtstärke und garantiert ein individuell angepasstes Wassermanagement im Garten. In Kombination mit einem Bewässerungssystem bietet der Sensor maximale Effizienz mit minimalem Aufwand. Benötigt wird nur ein GARDENA Gateway, und schon steht dem präzisen Bewässern nichts mehr im Weg. Der GARDENA smart Sensor (Modell 2021) im 2er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 104,95 Euro (statt 129,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über die GARDENA smart Irrigation Control

So wie das Mission Control Center in der Raumfahrt fungiert GARDENA smart Irrigation Control im Garten oder Balkon als Bewässerungszentrale. Statt mühselig darauf zu achten, wann welcher Bereich wie viel Wasser benötigt, reicht für das smarte System eine einmalige Konfiguration per App und schon automatisiert sie die Bewässerung. Da jede Pflanze andere Bedürfnisse hat, können, neben Zeitplänen, bis zu sechs verschiedene Zonen definiert werden. So kann per Fingertipp oder ganz automatisch unter besten Bedingungen bewässert werden – selbst wenn niemand Zuhause ist. Da die Irrigation Control von GARDENA spritzwassergeschützt ist, kann sie dauerhaft draußen befestigt werden und so ein gewöhnliches Bewässerungs-Control Panel mit 24 V-Ventilen mühelos ersetzen. So kann das grüne Paradies noch mehr genossen werden. Das GARDENA smart Irrigation Control ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 175,00 Euro (statt 209,99 Euro) auf tink.at verfügbar.