Smart Ho-Ho-Home bei tink: Angebote laufen bis in den Jänner 2024

Der führende Connected-Home-Provider tink präsentiert zu Weihnachten die Top-Deals rund ums Smart-Ho-Ho-Home. Lest mehr!

Die Geschenkideen sind ab sofort bis zum einschließlich 5. Jänner 2024 exklusiv auf tink.at verfügbar.

Das Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk ist in der Weihnachtszeit eine ideale Lösung, um Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen. Dieses innovative System erzeugt mit Sonnenkraft grünen Strom und macht das Zuhause zur kleinen Energieoase. Zusammen mit der Anker SOLIX Solarbank E1600, die bis zu 1600 Wh Sonnenstrom speichert, bietet es jederzeit verfügbare Energie auf Knopfdruck – ein nachhaltiges Geschenk für die Weihnachtszeit und die Zukunft.

Für die weihnachtliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden sorgt der Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II. Mit den effizienten Zeitprogrammen wird nicht nur Energie gespart, sondern auch Zeit, da der Heizprozess dank des smarten Thermostats vollautomatisch abläuft. Die gemessene Temperatur dient dabei als Auslöser für weitere Smart Home Szenarien. Alles lässt sich bequem in der kostenfreien App verwalten und steuern, eine smarte und moderne Alternative zum herkömmlichen Heizthermostat.

Ein Geschenk an die Umwelt und den eigenen Geldbeutel in der Weihnachtszeit ist das 2er-Set eufy SoloCam S220 in Kombination mit dem Echo Show 5. Die Kameras punkten mit einfacher Installation und umweltfreundlicher Solartechnik. Nur drei Stunden Sonnenschein reichen aus, um sie den ganzen Tag über betriebsbereit zu halten. Sie bieten gestochen scharfe 2K-Bilder sowohl bei Tag als auch bei Nacht, ergänzt durch smarte Features wie Gesichtserkennung. Der Echo Show 5 bringt unterdessen weihnachtliche Unterhaltung in jedes Zimmer, sei es durch weihnachtliche Musik oder schnelle Antworten von Alexa. Beide Geräte harmonieren perfekt miteinander und lassen sich intuitiv per App und Sprachbefehl steuern.

Eve Energy verwandelt das Zuhause in ein weihnachtliches Smart Home Paradies. Geräte und Beleuchtungen lassen sich per Sprache oder App steuern, sogar von unterwegs. Mit dem zukunftssicheren Standard Matter und modernster Thread-Netzwerktechnologie, ganz ohne Tracking, bietet Eve Energy ein vielfältiges und robustes Smart Home-Erlebnis, das die Privatsphäre stets schützt. So wird das Zuhause zu einem Ort, an dem die ganze Familie Teil der weihnachtlichen Smart Home-Welt sein kann.

Das Homematic IP System bringt in der kalten Weihnachtszeit wohltuende Wärme in jedes Zuhause. Mit seinem IPv6-basierten Ansatz legt es besonderen Wert auf Datensicherheit und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Integration von Geräten in das Heimnetzwerk. Der Fußbodenheizungsaktor erleichtert die Steuerung der Fußbodenheizung, sodass die Wohnräume effizient und komfortabel temperiert werden können – ideal für gemütliche Weihnachtsabende. Ergänzt wird das System durch das Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor für eine manuelle Steuerung und den Stellantrieb zur Regelung der Heizungsventile und bietet so alles, was für eine smarte Heizung in der festlichen Jahreszeit benötigt wird.

Die Netatmo Smarte Außenkamera erweist sich als zuverlässiger Helfer in der dunklen Jahreszeit. Ihre Bewegungserfassung mit einer Reichweite von 20 Metern und die 1080p Full-HD Aufnahmen, die bei Tag besonders gut zur Geltung kommen, machen sie unverzichtbar. Auch nachts liefert sie dank integrierter Infrarotsensoren ein klares Bild. Als ideale Ergänzung dient der Amazon Echo Show 5, der in jedem Zuhause eine zentrale Rolle spielt. Er vereint Steuerzentrale, persönlichen Assistenten und Unterhaltungsgerät in einem und ermöglicht zudem Sprachanrufe mit Familie und Freunden – ein wahres Highlight in der festlichen Zeit.

Das neueste Smart Lock von Nuki, das Nuki Smart Lock Pro (4. Gen), bringt Sicherheit und Bequemlichkeit in die Weihnachtszeit. Es befreit nicht nur von der Last eines physischen Schlüssels, sondern entlastet auch die Taschen. Der Nuki Door Sensor ergänzt das Smart Lock ideal, indem er nicht nur den Status der Haustür überwacht, sondern auch dank des integrierten Manipulationsschutzes ungewöhnliche Vorkommnisse erkennt. Dieses Bundle bietet Rundumschutz für die Haustür und sorgt für ein sicheres Gefühl, besonders in der Zeit, wenn man das Zuhause für weihnachtliche Aktivitäten verlässt.

Die Philips Hue Festavia Lichterkette verwandelt jeden Raum in ein weihnachtliches Wunderland. Mit 250 einzeln einstellbaren Mini-LEDs auf 20 Metern Länge eröffnet sie eine Welt voller Farben und Lichteffekte. Ob man ein warmes, einladendes Weiß für ein besinnliches Beisammensein wählt oder lebendige Farbverläufe für eine ausgelassene Weihnachtsfeier, die Möglichkeiten sind grenzenlos und dank Wetterfestigkeit auch nach außen tragbar. Und mit dem enthaltenen Amazon Echo Show 5 erwacht die Lichterkette zum Leben und schafft so ein audiovisuelles Fest, das in Erinnerung bleibt.

In der festlichen Weihnachtszeit bietet das Shelly Plus Plug S 4er-Set – WLAN Bluetooth Zwischenstecker mit Messfunktion die ideale Möglichkeit, um klassischen Elektrogeräten wie der Stehlampe von Oma einen modernen, smarten Touch zu verleihen. Dank dieses Sets lässt sich beispielsweise die morgendliche Routine optimieren, indem die Kaffeemaschine automatisch aktiv wird, sobald der Tag beginnt. Auch die Stehlampe kann so programmiert werden, dass sie sich ein- und ausschaltet, je nachdem, ob man zuhause ist oder nicht. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, vergessene Geräte wie Lampen auch aus der Ferne über die App zu steuern – ein kleiner, aber feiner Helfer für die Weihnachtszeit.

Die smarten tado° Heizkörper-Thermostate im Starter Kit V3+ sind eine ideale Ergänzung für ein komfortables und warmes Zuhause in der Winterzeit. Sie ermöglichen nicht nur eine angenehme Raumtemperatur und ein gesundes Raumklima durch individuell einstellbare Zeitpläne, sondern tragen auch zu einer spürbaren Einsparung von Heizkosten bei. Mit dem Starter Kit lässt sich vermeiden, dass das Badezimmer morgens kalt ist oder die Heizung unnötig die ganze Nacht läuft. Und weil es Weihnachten ist, gibt es bei tink ein Jahr den kostenlosen Auto Assist oben drauf, was bis zu 28 Prozent Heizkosten spart.

Das gesamte tinkmas Angebot kann unter folgender Landingpage eingesehen werden.