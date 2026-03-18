Slow Family Travel mit Familotel: Wenn weniger im Urlaub mehr bedeutet

Eure Familienkalender sind im Alltag oft bis zum Rand gefüllt. Termine, Verpflichtungen und ein straffer Zeitplan bestimmen das Leben zwischen Schule, Arbeit und Freizeit. In den Ferien dürft ihr diesen Ballast bewusst abwerfen. Der Trend zum Slow Family Travel setzt genau hier an: Es geht nicht darum, in der Hauptsaison von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hetzen, sondern als Familie gemeinsam zur Ruhe zu kommen und die leeren Felder im Kalender zu genießen.

Bei den fast 60 Familotels in fünf europäischen Ländern könnt ihr genau diese Nische finden. Ob an der Küste, in der Heide oder mitten in den Alpen – die Häuser liegen in naturnaher Umgebung und bieten euch den nötigen Freiraum, um im Moment zu sein. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass für alles gesorgt ist. Das fängt bereits beim Kofferpacken an: Von der Babyausstattung bis hin zur Spielesammlung halten die Gastgeber:innen alles bereit, was ihr vor Ort benötigt.

Das Konzept basiert auf maximaler Flexibilität ohne Druck. Ihr könnt die hochwertige, regionale Verpflegung an den Buffets genießen und bei Bedarf auf eine professionelle Kinder- und Babybetreuung zurückgreifen. Die Schöne-Ferien-Garantie sorgt dabei für einheitliche Qualitätsstandards in geräumigen Appartements. So bleibt euch mehr Zeit füreinander, um in eurem eigenen Tempo spontanen Ideen nachzugehen. Alles kann, nichts muss – so wird der Urlaub zur echten Kraftquelle für alle Familienmitglied:innen.