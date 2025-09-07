Sleepy Lush: Schlaf ist wichtig, und so könnt ihr entspannen!

Passend zum Sleeptember 2025, einer jährlichen Initiative der Sleep Charity, bringt Lush die folgenden Empfehlungen.

Mehr zu Lush im Sleeptember

Die Initiative will die Wichtigkeit von gesundem Schlaf für (mentale) Gesundheit aufzeigen und die Leute zu mehr Schlaf motivieren. Daher stellt Lush die hauseigenen Lavendel-Lieblinge vor, die euch beim Entspannen helfen – damit dem wohlverdienten Schönheitsschlaf nichts mehr im Weg steht. Denn es geht wirklich nichts über eine erholsame Nacht und tiefen Schlaf … aber es fällt uns oft schwer Abends zur Ruhe zu kommen – besonders nach einem intensiven Tag dreht das Gedankenkarussell gerne noch eine Extrarunde. In Österreich leiden laut einer Studie der Salzburger Schlafforscher (Quelle: APA Science) aktuell rund 25 bis 30 % der Bevölkerung an Schlafstörungen. Aber wie sagt man so schön: Für alles ist ein Kraut gewachsen!

Daher legen wir abends gerne mal das Handy weg und setzten bei Unruhe und schlaflosen Nächten auf Lavendel in all seinen Formen. Lavendelöl enthält Linalool, eine Substanz, die dafür bekannt ist, das Nervensystem zu beruhigen und ist von Natur aus, ausgleichend und beruhigend – und übrigens auch antimikrobiell, weshalb sie sich auch zur Beruhigung der Haut eignen kann. Das zertifizierte Bio-Lavendelöl, das in vielen von Lushs Sleepyprodukten zum Einsatz kommt, stammt von einem Bio-Bauernhof in Bulgarien. Biologischer Anbau bedeutet, dass Bestäuber*innen in den Blumenfeldern gedeihen können. Bienen und andere Insekten werden so unterstützt, weil sie für die Artenvielfalt auf unserem Planeten wichtig sind.

Die Produkt-Highlights

Sleepy, Raumduft x Badeöl

9,- Euro pro Stück

Zeit zum Entspannen. Wenn euer Kopf beschäftigt ist und die Ruhe in weiter Ferne zu liegen scheint, könnt ihr sie mit beruhigendem Lavendel und süßem Tonka einfangen. Die beiden hüllen euren Geist ein und bereiten euren Raum für einen gesunden Schlaf vor. Eintritt in die Traumwelt in 3, 2, 1 … Verwendet Lush Melts entweder als Raumduft in der Duftlampe oder als festes Badeöl in eurer Badewanne.

Big Bottle Of Calm, Schaumbad

13,- Euro pro Stück

Lehnt euch im flauschigen, violettfarbenen Wasser zurück und lasst eure Gedanken über französische Lavendelfelder schweifen. Atme tief ein. Und wieder aus. Mit Kamille ebben all eure Sorgen des Tages ab.

Deep Sleep, Festes Massageöl mit Magnesium

14,- Euro pro Stück

Sweet dreams are made of these! Eine dreifache Dosis Lavendel – Blütenaufguss, Öl und Absolue – ergänzt die beruhigenden Öle von Kamille und Neroli. Zusammen ermutigen sie Körper und Geist, sich auszuruhen, wenn der Schlummer nicht kommen will.