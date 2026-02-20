Slay the Spire 2 (PC) erscheint am 5. März 2026

Slay the Spire 2, einer der meistgesuchten Titel auf Steam (zur Spiele-Seite), wird am 5. März auf den PC losgelassen.

Über Slay the Spire 2

Es ist irgendwie über sieben Jahre her, dass Slay the Spire auf Steam gestartet wurde, und seine Fortsetzung ist offenbar bereit, im Early Access von uns gespielt zu werden. Zwar nicht mehr 2025, aber was soll’s! Das ursprüngliche Spiel war eine treibende Kraft hinter der explosiven Popularität von Roguelike-Deckbuildern, und jetzt sind die Entwickler von Mega Crit zurückgekehrt, um erneut die Herrschaft zu übernehmen. In einem neuen Early-Access-Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde, hat Slay the Spire 2 gezeigt, was von der Veröffentlichung auf dem PC zu erwarten ist, die schließlich auch auf Konsolen und Mobilgeräten kommen wird, wie sein Vorgänger nach der ersten EA-Veröffentlichung des Spiels.

Wie beim Original ermöglicht der Early-Access-Start Mega Crit, die Spieler in ihren frühen Entwicklungsstadien bis hin zum 1.0-Start auf mehreren Plattformen einzubeziehen, so dass PC-Spieler im Erdgeschoss einsteigen können, um es zu gestalten. „Es klingt kitschig, aber die Extrameile, die viele von Ihnen gegangen sind, um Probleme zu melden, Inhalte/Ankündigungen zu übersetzen, lange Videoaufsätze zu erstellen, ausgezeichnete (lol) Tierlisten zu erstellen und alberne oder wunderschöne Fankunst zu zeichnen, ist der Grund, warum wir das alles noch einmal tun“, sagte Mega Crit über die erneute Veröffentlichung von Teil zwei im Early Access. „Wir lieben unseren Job!“