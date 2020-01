Sky Original Serie 8 Tage ab 5.3.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für Serien-Fans – eye see movies bringt das achtteilige Sky Original 8 Tage am 5.3.2020 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Nur noch acht Tage …

… dann zerstört der Asteroid „Horus“ Europa. Recht und Ordnung sind aufgehoben und eine Flucht scheint ausweglos. Mutig und radikal erzählt das achtteilige Sky Original von den letzten Tagen im Leben einer ganz normalen Berliner Familie und stellt den ZuschauerInnen die Frage: „Was würdet ihr tun?“. Versucht ihr zu fliehen? Im Bunker auf den Weltuntergang warten oder eine rauschende, exzessive Endzeit-Party feiern? Das aufrüttelnde Szenario der Drama-Serie lässt niemanden kalt. Im Angesicht der Apokalypse ändert sich alles. Wer kann sich retten und was ist noch wichtig?

Mit Christiane Paul, Mark Waschke, Fabian Hinrichs, Devid Striesow, Henry Hübchen und Nora Waldstätten versammelt sich das „Who is Who“ deutscher Schauspieler vor der Kamera.