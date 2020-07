Sky Original Gangs of London startet am 23.7.2020

Serienfans aufgepasst – Sky startet in weniger als zwei Wochen mit dem Sky Original Gangs of London eine neue interessante Serie. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Rachefeldzug in der Unterwelt

„In einem heruntergekommenen Londoner Wohnblock wird Finn Wallace, mächtigster Player im organisierten Verbrechen von London, tot aufgefunden. An die Spitze seines Familienunternehmens, das durch Bestechung und geschickte Vernetzung Drogenimport, Geldwäsche und andere Mafia-Aktivitäten organisiert, rückt sein Sohn Sean (Joe Cole). Er schwört, die Tat zu rächen und legt dafür gegen den Rat von Finns langjährigem Businesspartner Ed Dumani (Lucian Msamati) alle Geschäfte auf Eis. Scheinbar zufällig trifft Sean auf den schlagkräftigen Elliot Finch (Sope Dirisu), der ihn auf der Suche nach den Mördern seines Vaters unterstützt.

Wer tötete Gangsterboss Finn Wallace? Die Jagd nach den Auftraggebern hinter dem Mord gestaltet The Raid-Regisseur Gareth Evans als actionreiche Spurensuche durch die Unterwelt Londons, gespickt mit kompromisslosen Kampfszenen. Vom irischen Kingpin über die Albaner-Mafia bis zum pakistanischen Drogenkartell gibt Gangs of London eine Tour durch die gesamte Multi-Kulti-Szene des organisierten Verbrechens. Das von Sky Studios produzierte britische Sky Original basiert lose auf dem gleichnamigen Computer-Spiel.“ Quelle: Sky