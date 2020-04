Sky Original Das Boot Staffel 2 startet am 24.4.2020

Falls ihr auch auf den Das Boot Staffel 2 Start wartet, so müsst ihr euch nur noch 2 Wochen gedulden, denn am 24.4.2020 läuft die zweite Staffel des Sky Originals an.

Worum geht’s?

Dezember 1942: Der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) und seine Mannschaft stechen mit U-822 in geheimer Mission in See. Als jedoch bald die Loyalität des Kapitäns in Frage gestellt wird, nimmt U-612 unter dem Kommando von Ulrich Wrangel (Stefan Konarske) die Verfolgung auf.

Klaus Hoffmann (Rick Okon) konnte dem Tod auf dem Atlantik entfliehen. In New York wird er von Sam Greenwood (Vincent Kartheiser) aufgenommen und lernt durch ihn den zwielichtigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann dieser ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?

In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) weiter im Widerstand aktiv, obwohl Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) sie im Visier hat. Zusammen mit Margot (Fleur Geffrier) will sie einer jüdischen Familie bei der Flucht helfen.