Skull and Bones ab sofort auf Steam verfügbar

Ubisoft kündigte den Start der dritten Saison von Skull and Bones “Into the Dragon’s Wake”, an, in der sich die Spieler:innen den gewaltigen Flotten von Li Tian Ning und Kommandant Zhang stellen müssen. Dieser Inhalt steht für alle Spielenden kostenlos zur Verfügung. Ab sofort ist Skull and Bones auch auf Steam zusammen mit Steam Achievements verfügbar.