Ski- und Wellnessresort Riml****s: Exklusiver Genuss in Gipfelnähe

In einzigartiger Lage auf 2.200 Metern, direkt neben der Skipiste, liegt das luxuriöse und edle ADULTS ONLY Ski- und Wellnessresort Hotel Riml****s, höchstgelegenes 4-Sterne-Superior Hotel der Alpen.

Was hat das Ski- & Wellnessresort zu bieten?

Neben 21 atemberaubenden Dreitausendern, in einer schneesicheren Umgebung, sorgt besonders das imposante Panorama der Tiroler Bergwelt für einen unvergesslichen Winterurlaub der Superlative. Im Erwachsenenhotel garantieren Wintersportaktivitäten wie Skifahren, Schneeschuhwandern, Eislaufen, Rodeln und Langlaufen einen Aktivurlaub der Extraklasse.

Der 1.700 m2 große Wellnessbereich mit Sky Relax Area & Panorama Hallenbad lädt zur Entspannung im Außen-Whirlpool, zum Kraft tanken im Sole-Dampfbad und wohltuenden Saunagängen ein. Erholsame und aromatische Saunaaufgüsse erleben oder den modern ausgestatteten Fitnessraum BLACK BOX GYM und die 700 m² große Hotel-Indoor-Golfanlage, die als größte Europas gilt, für tägliches Workout in den Ötztaler Alpen nutzen – das Hotel Riml brilliert durch seine Vielfältigkeit. „Connoisseur Circle – the fine art of travel“ zeichnete das Hotel dafür als eines der besten Golf- und Sporthotels aus.

Moderne, luxuriös und edel eingerichtete Suiten und Zimmer bieten ausgiebige Ruhe und Erholung. Hoch über dem Ötztal stehen Privatsphäre und Exklusivität, mit Wohlfühlcharakter, im Vordergrund.

Kulinarisch werden Gäste von früh bis spät mit kreativen Gerichten verwöhnt. Die ¾-Verwöhnpension erfreut den Gaumen mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, köstlichen Schmankerln am Nachmittag und einem exquisiten 5-Gänge-Abendmenü. In den 5 stilvoll eingerichteten Stuben des Restaurants werden geschmackvolle Kreationen in eleganter und exklusiver Atmosphäre genossen. Köstliche Cocktails in der edlen Blue Birdie Bar runden einen perfekten Urlaubstag ab.

Die traumhafte Sonnenterrasse, mit Blick auf die Tiroler Berge, ein exklusiver Logenplatz im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl, verspricht Hotelgästen sowohl Platzgarantie, als auch erholsame Entspannung in der Wintersonne. Als besonderes Highlight findet zweimal wöchentlich im Rahmen der ¾ Verwöhnpension ein einzigartiger „Musik- & Genussnachmittag“ statt. Dabei verwöhnt die Küchencrew mit delikaten Gerichten wie Austern, Weißwurst, BBQ und Pastavariationen bis hin zu Tiroler Kaiserschmarrn. Inmitten des prächtigen Alpenpanoramas fällt es leicht, sich an den vielfältigen Köstlichkeiten der Tiroler Küche zu erfreuen. Eine musikalische Umrahmung durch erstklassige Live Musik machen dieses Erlebnis unvergesslich.

Das Erwachsenenhotel setzt auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Neben 100% Ökostrom fördert das Hotel durch die Verwendung regionaler Produkte heimische Produzenten und Zulieferer. So kommt das Wildfleisch aus der eigenen Jagd in Marienberg und steht für beste Tiroler Qualität. Inmitten der Ötztaler Alpen erwartet Gäste nachhaltiger Genuss auf 2.200 Metern.