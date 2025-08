Ski-Opening mit den Skistars – Die ersten Skitage der Saison schon ab 20. November genießen

Am 22. und 23. November 2025 trifft sich die Weltelite des alpinen Skisports zum Slalom-Weltcup in Gurgl – der Auftakt zu einer außergewöhnlich langen und schneesicheren Saison. In Obergurgl-Hochgurgl, wo der Winter früher beginnt als anderswo, ziehen sich die Pisten bis auf 3.080 Meter Höhe – und mittendrin: das Hochfirst***** The Luxury Mountain Resort. Wer hier eincheckt, erlebt Ski-In & Ski-Out auf höchstem Niveau – mit einem Logenplatz mitten in der alpinen Kulisse und Panoramablick auf ein weiß-glitzerndes Saison-Opening.

Ski-In & Ski-Out vom Feinsten

Direkt vor der Hoteltür beginnt das Wintermärchen: Nur wenige Schritte, und moderne Bergbahnen bringen Skifahrer:innen in eine hochalpine Welt, wie sie spektakulärer kaum sein könnte. Zwischen 1.800 und 3.080 Metern Höhe gleiten Wintersportler:innen durch ein Skigebiet, das für außergewöhnliche Schneesicherheit, Ruhe und Großzügigkeit steht. Weitläufige Pisten, beeindruckende Freeride-Abfahrten und kaum Wartezeiten sorgen für ein Skierlebnis, das vor allem eines bietet: Freiheit. Von der ersten bis zur letzten Abfahrt begleitet das majestätische Panorama der Ötztaler Alpen – und wer im Hochfirst residiert, genießt jeden Schwung mit dem Gefühl, an einem der schönsten Orte des Winters angekommen zu sein.

Tradition trifft alpinen Luxus

Seit über neun Jahrzehnten steht das Hochfirst für gelebte Gastfreundschaft, alpine Eleganz und kompromisslose Qualität. Was 1934 als charmantes Berghotel begann, zählt heute zu den führenden Fünf-Sterne-Resorts im Ötztal. Umgeben von der majestätischen Bergkulisse, verbindet das Haus großzügige Architektur mit zeitloser Ästhetik und viel Liebe zum Detail. Edle Materialien, warmes Licht und eine wohltuend ruhige Atmosphäre schaffen Rückzugsorte mit Charakter. In den großzügigen Suiten wird alpine Behaglichkeit spürbar. All das getragen von einem Service, der diskret bleibt, aber immer präsent ist – herzlich, aufmerksam, familiär.

Wellness im Schnee

Wenn draußen die Schneeflocken tanzen, wird das „Alpen Spa“ im Hochfirst zum stillen Rückzugsort. Auf 1.500 m² entfaltet sich eine Welt der Ruhe und Regeneration – mit duftenden Saunen, sanften Dampfbädern und wohligen Rückzugszonen, in denen der Alltag abgleitet. Im In- & Outdoorpool scheint das Wasser mit der winterlichen Berglandschaft zu verschmelzen. Exklusive Behandlungen, wie die japanischen Sensai-Treatments, lassen Körper und Geist zur Ruhe kommen.

Kulinarik mit Charakter

In den stilvoll gedeckten Stuben und der eleganten „Gourmetstube Hochfirst“ entfaltet sich eine Küche, die alpine Bodenständigkeit mit feiner Raffinesse vereint. Jeder Gang ist ein kunstvoll inszeniertes Erlebnis – getragen von regionalen Zutaten und kreativer Handschrift. Der erlesene Weinkeller birgt Schätze aus aller Welt, die stilvolle Vinothek „Santé“ lädt ein zu inspirierenden Verkostungen oder exklusiven Private Dinners.

Kleine Schneekönig:innen

Wenn Kinder direkt hinter dem Hotel mit leuchtenden Augen ihre ersten Schwünge ziehen und im Hochfirst Kids Club liebevoll betreut werden, entsteht Raum für unbeschwerte Familienzeit. Eltern genießen wertvolle Momente der Ruhe im Spa oder vergnügte Stunden auf der Piste – begleitet vom beruhigenden Gefühl, dass alle bestens aufgehoben sind.

Wintergenuss abseits der Piste

Wer die winterliche Bergwelt lieber ohne Ski entdeckt, findet rund um das Hochfirst ein Paradies der stillen Bewegung. Beim Winterwandern durch verschneite Wälder, auf der glitzernden Loipe oder beim Aufstieg zur Skitour – die klare Bergluft und die Weite der Ötztaler Alpen schaffen Momente, die tief wirken. Die Naturrodelbahn oder ein romantischer Schneespaziergang verleihen dem Winter eine stille Magie.