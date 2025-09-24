Ski for free: JUFA Hotels sorgen für kostenloses Ski-Vergnügen

Die Preise für Skitickets steigen für die Saison 2025/26 auf bis zu 80 € pro Tag. Damit Skifahren für Familien leistbar bleibt, bieten die JUFA Hotels auch in der kommenden Saison wieder „Ski for free“ in Kooperation mit mehreren österreichischen Skigebieten an. Familien mit Kindern profitieren von den familienfreundlichen Pisten und unterstützen mit ihrem Urlaub regionale Skilift-Betreiber.

Jedes Jahr klettern die Preise für das Skifahren weiter noch oben und kratzen für die Wintersaison 2025/26 bereits knapp an der 80-€-Marke. Viele Familien fragen sich aufgrund dieser Preise, ob Skifahren in Österreich überhaupt noch leistbar ist. Insbesondere mit Nächtigungskosten, Ausrüstung und Verpflegung kommt ein mehrtägiger Skiurlaub in den Ferien für eine Familie schnell auf weit über tausend Euro.

Um Familien eine leistbare Alternative zu bieten und auch kleinere Skigebiete zu attraktivieren, gibt es von den JUFA Hotels auch in diesem Jahr wieder die beliebten „Ski for free“-Angebote. Zu Übernachtungen in fünf JUFA Hotels bekommen Gäste gratis Skitickets für jeden Aufenthaltstag – von der Mariazeller Bürgeralpe bis hin zum Skigebiet Weißbriach im Kärntner Gitschtal.

„Skifahren gehört zu Österreich wie der Kaiserschmarrn zur Almhütte. Angesichts der immer höheren Preise in vielen Skigebieten ist aber klar, dass sich viele Familien das Skifahren nicht mehr leisten können. Um allen die Möglichkeit auf einen leistbaren Skiurlaub zu bieten, haben wir vor einigen Jahren ‚Ski for free‘ ins Leben gerufen. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Liftbetreibern können Gäste in fünf Regionen kostenlos skifahren“, erklärt JUFA-Erfinder und CEO Gerhard Wendl, „durch die Angebote werden kleinere Skigebiete und Regionen attraktiviert, die mit ihrem Pistenangebot noch dazu perfekt für Familien geeignet sind.“

In den familienfreundlichen Skigebieten können Kinder die ersten Skiversuche wagen, aber auch Fortgeschrittene abseits der Touristenmassen ihre Schwünge ziehen. Umgekehrt profitieren die teilnehmenden Skigebiete von der Attraktivierung im Familienbereich. Fünf JUFA Hotels bieten „Ski for free“ an, in zwei weiteren erhalten Gäste stark rabattierte Skitickets unter dem Motto „Ski for less“:

„Ski for free“ auf der Mariazeller Bürgeralpe:

Im JUFA Hotel Mariazell*** und im JUFA Hotel Erlaufsee*** genießen Skifahrer:innen kostenlosen Pistenspaß auf der Bürgeralpe an jedem vollen Aufenthaltstag. Auch zum Langlaufen und Skitourengehen sind Bürgeralpe und Gemeindealpe ein wahres Winterparadies. Mehrere Touren für Schneeschuhwanderungen sowohl auf als auch abseits befestigter Pisten runden das großzügige Wintersportangebot ab.

Kostenlos Skifahren im Gitschtal:

Das JUFA Hotel Gitschtal*** liegt direkt an der Piste des Skigebietes Weißbriach in Kärnten. Mit bestens präparierten Pisten und ohne lange Warteschlangen vor dem Lift sorgt das besonders bei Familien beliebte Skigebiet für unbeschwerte Skitage. Hier fährt man am An- und Abreisetag sowie während des gesamten Aufenthalts kostenlos Ski.

Für große und kleine Skihasen:

Doppeltes „Ski for free“ gibt es auch im JUFA Hotel Judenburg***: Die Gaal und die Rieseralm in Obdach stehen hier als Skigebiete kostenlos zur Verfügung und bieten Schneesicherheit und perfekt präparierte Pisten für die ganze Familie. Für Anfänger:innen sind die Gaaler Lifte und das Kinderland „Schi GaalaXie“ mit Übungshang und Förderbändern ideal. Auf der Rieseralm gibt es Hänge in allen Schwierigkeitsgraden und einen eigenen Lift zum bequemen „BergaufRodeln“.

Im JUFA Hotel Grundlsee*** wartet ein gratis Skipass für das Familienskigebiet Zlaim. Hier gibt es neben anfängerfreundlichen Pisten auch eine Rodelbahn – beides mit atemberaubendem Ausblick auf den Grundlsee.

„Ski for less“ auf der Teichalm, Weinebene und Hebalm:

Das JUFA Hotel Weiz***s lockt mit günstigen Skitickets für das Skigebiet Teichalm, das mit 5,5 Pistenkilometern perfekt für Familien geeignet ist. Vom JUFA Hotel Deutschlandsberg*** aus geht es mit vergünstigten Tickets zum Skifahren auf die Weinebene oder Hebalm. Nach einem langen Skitag laden beide JUFA Hotels zum Entspannen in den hauseigenen Wellnessbereich.

