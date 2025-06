Skatet als Ninja-Turtle Michelangelo in Tony Hawks Pro Skater 3 + 4

Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 wird viel Pizza brauchen, weil Teenage Mutant Ninja Turtle Michelangelo ebenfalls spielbar sein wird.

Über Tony Hawks Pro Skater 3 + 4

Ein neuer Trailer, präsentiert von Tony Hawk selbst, wurde am Sonntag auf dem Xbox Games Showcase gezeigt und bot einen weiteren Einblick in die überarbeiteten Tricks, Charaktere und Schauplätze. Im Trailer ist die orangefarbene Schildkröte unter einem Skatepark in der Kanalisation von Los Angeles zu sehen, wie sie ein Stück Pizza schnabuliert und sich dann auf ihrem Panzer dreht. Der Trailer zeigte auch einen Blick auf die Rückkehr von Bam Margera, der Gastfigur Doom Slayer, und Skater wie etwa Nyjah Huston, Riley Hawk, Lizzie Armanto, Leticia Bufoni, Tyshawn Jones und mehr. Fans freuen sich schon darauf!

Beide Spiele werden Online-Multiplayer haben, so dass die Spielenden mit sieben zusätzlichen Freunden in einem virtuellen Skatepark spielen können. Fans können auch davon ausgehen, dass Fan-Lieblingslevel wie Rio, Tokio, die Gießerei, der Flughafen und Kanada ins Spiel zurückkehren. Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 wird am 11. Juli 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4 und Windows veröffentlicht. Dabei handelt es sich um je ein Remake des ursprünglichen Tony Hawk Pro Skater 3, das erstmals 2001 veröffentlicht wurde, und Pro Skater 4, das 2002 erschien.