SkateBIRD ist ab sofort auch für PlayStation-Konsolen verfügbar

Glass Bottom Games hat SkateBIRD für PlayStation 5 und PlayStation 4 über den PlayStation Store für 19,99 Euro veröffentlicht.

Mehr zu SkateBIRD

SkateBIRD wurde erstmals am 12. August 2021 für Xbox One, Switch, PC und Luna veröffentlicht. Der Appeal des Spiels ist klar: Ihr seid ein Vogel, der auf einem Skateboard herumbrettert. Biegsame Strohhalme, Klebebänder, Pappmache und Tacker sind nur ein bisschen was davon, was euch im Spiel so unterkommt. Während ihr euch also durch die Umgebungen bewegt und Tricks durchführt, bekommt ihr Follower. Umso mehr Follower ihr anhäufen könnt, umso mehr öffnet sich die Welt des Vogel-Skateboardings für euch! Vögel scharen sich um euch, besuchen euren Park, ermöglichen es euch, in noch mehr Parks zu skaten, und generell wird alles sportlicher und schöner.

Damit es nicht langweilig wird, gibt es einiges zu tun. So dürft ihr eine Vielzahl von Parks in Vogelgröße erkunden, und gleichzeitig soll die Bedienung von SkateBIRD sehr einfach und zugänglich sein. Nicht nur das, ihr könnt auch ausgefallene Kleidung für euren Vogel finden, geheime Mixtapes mit neuer Musik freischalten, und auch anderen im Spiel helfen. Zusätzlich gibt es einen eigenen Soundtrack für das Game, der sich laut Entwicklerteam im Low-Fi-Bereich bewegt und euch jederzeit zu einer neuen Runde bewegen soll. Wer hinfällt, steht einfach wieder auf, denn auch bei Skate-Vögeln ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Trailer zum Spiel gefällig?