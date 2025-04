skate wird nicht offline spielbar sein, so EA

Der Skate-Neustart von EA wird eine Online-Verbindung zum Spielen erfordern, hat der Entwickler mit dem Early-Access-Start 2025 bestätigt.

Immer online mit skate

Der skate-Entwickler Full Circle hat eine neue Reihe von Entwickler-Blogs namens The Grind gestartet. Diese Blogs enthalten Fragen und Antworten zur Entwicklungszeit, in der der Entwickler bestätigte, dass der bevorstehende Neustart von Skate in diesem Jahr für den Early Access-Start fällig ist. „Wir planen immer noch, den Early Access noch in diesem Jahr einzuführen“, heißt es im Blog. „Wir haben eine ehrgeizige Vision für skate – eine ständig wachsende, sich ständig weiterentwickelnde Skateboard-Sandbox, die im Laufe der Zeit mit dem Feedback der Spieler, die in San Vansterdam leben, erweitert wird. Unser Early Access-Start wird nur der erste Tag dieser Erfahrung sein, ein Ausgangspunkt, von dem aus neue Funktionen, Verbesserungen und Inhalte im Laufe der Zeit hinzugefügt werden.“ Der Q&A-Bereich bestätigte, dass das Spiel Crossplay bieten wird.

Die Fragen und Antworten besagten auch, dass das Spiel keinen Offline-Modus bieten wird, wobei das Skate-Team die sich entwickelnde Stadt als Grund für eine obligatorische Online-Verbindung anführt. In den Fragen und Antworten steht, ob das Spiel Offline-Spiele unterstützt: „Die einfache Antwort – Nein. Das Spiel und die Stadt sind als lebendige, atmende massive Multiplayer-Skateboard-Sandbox konzipiert, die immer online ist und sich ständig weiterentwickelt. „Sie werden sehen, wie sich größere Dinge entwickeln, wie Veränderungen in der Stadt im Laufe der Zeit, sowie kleinere Dinge, wie Live-Events und andere Aktivitäten im Spiel. Um unsere Vision einer Skateboardwelt zu verwirklichen, wird das Spiel immer eine Live-Verbindung erfordern. Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn Sie in unserem Playtest waren.“