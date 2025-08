sitters.at erfolgreich in Österreich gestartet: Digitale Hilfe für den Alltag

Wer kennt das nicht? Ein wichtiger Termin, aber kein Babysitter in Sicht. Die Großeltern wohnen weit weg, die Nachbarin hat keine Zeit – und der Hund muss auch noch raus. Genau für solche Alltagssituationen gibt es jetzt eine neue Lösung in Österreich: sitters.at, die Online-Plattform für zuverlässige Betreuung – von Kinderbetreuung über Haushaltshilfe bis hin zu Seniorenbegleitung und Tierbetreuung. Sitters.at bringt geprüfte Betreuungspersonen sicher, fair und flexibel mit Auftraggeber:innen zusammen – ab sofort auch in ganz Österreich.

sitters.at ist Teil der FamilyCare Group, die vor über zehn Jahren mit hlidacky.cz in Tschechien gegründet wurde. Nach erfolgreichen Markteinführungen in der Slowakei, Ungarn und Kroatien folgt nun der Schritt nach Österreich – mit dem Ziel, den Alltag vieler Familien nachhaltig zu erleichtern.

Die Idee: Betreuung neu gedacht – digital, menschlich, sicher

Was früher viel Zeit und Nerven kostete, geht heute einfacher denn je. Sitters.at vereint alle Formen der Alltagsbetreuung auf einer Plattform:

Babysitting & Kinderbetreuung – regelmäßig, spontan oder über Nacht

Haushaltshilfe – z. B. Putzen, Bügeln, Organisieren

Tierbetreuung – Gassi gehen, Füttern, Urlaubsbetreuung

Seniorenbegleitung – Spaziergänge, Gesellschaft, kleine Hilfeleistungen

Nachhilfe & Hausaufgabenbetreuung – für alle Schulstufen

Vertrauen ist kein Zufall – sondern System

Damit Betreuung für alle Beteiligten sicher und transparent bleibt, setzt Sitters.at auf hohe Standards:

Multistufiges Verifizierungssystem (SittersVerify™): inkl. Video-Identifikation, Ausweisprüfung und optionalem Vor-Ort-TerminBuchungsversicherung (SittersProtect™): Schutz bis zu € 35.000 pro Buchung

Transparente Profile & Bewertungen für informierte Entscheidungen

Direkte, faire Bezahlung über die Plattform (bis zu 20 €/h)

Kostenlose Registrierung – keine Extrakosten für Sitter:innen

Mobil optimiert: nutzbar im Web, bald auch per App (iOS & Android)

Kurzfristig buchbar – auch für spontane Einsätze oder Übernachtungen

Bereits über 750.000 Nutzer:innen in fünf Ländern vertrauen auf das Konzept. In Österreich ist die Plattform nun landesweit verfügbar, mit Fokus auf urbane Regionen wie Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt.

Erfahrung trifft Innovation

Was sitters.at auszeichnet, ist nicht nur Technik, sondern Verständnis für echte Lebensrealitäten.