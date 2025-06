Simon the Sorcerer Origins erscheint am 28. Oktober 2025

Das Point-and-Click-Abenteuerspiel-Prequel Simon the Sorcerer Origins wird am 28. Oktober veröffentlicht.

Über Simon the Sorcerer Origins

Und zwar für PC, Mac, Linux, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch, dies haben der neu enthüllte Publisher ININ Games und der Entwickler Smallthing Studios angekündigt. Eine limitierte Sonderedition für PlayStation 5, Switch und PC, einschließlich der herunterladbaren „Pony“-Inhalte, kann ab soforot im ININ Games Store vorbestellt werden. „Wir freuen uns sehr, Simon the Sorcer Origins in der ININ-Familie willkommen zu heißen“, sagte ININ Games-Chef Helmut Schmitz in einer Pressemitteilung. „Die Simon the Sorcerer-Reihe nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Abenteuerspiele ein und war maßgeblich an der Gestaltung des Genres beteiligt. Es ist eine echte Ehre, mit Smallthing Studios an einem Titel zu arbeiten, der nicht nur dem Erbe der Originalspiele Tribut zollt, sondern auch eine ganz neue Generation von Spielern in diese magische Welt einlädt.“

Nachdem über drei Jahrzehnte vergangen sind, seit Simon zum ersten Mal Abenteuerspiel-Fans verzaubert hat, lädt Simon the Sorcerer Origins die Fans ein, in die bezaubernde Welt der Magie, des Sarkasmus und des Geheimnisses zurückzukehren – diesmal, um herauszufinden, wie alles begann. Langjährige Fans werden begeistert sein zu wissen, dass die ursprünglichen Synchronsprecher sowohl auf Englisch (Chris Barrie) als auch auf Deutsch (Erik Borner) zurückkehren, was dieser liebevoll gestalteten Ursprungsgeschichte eine zusätzliche Ebene der Authentizität und Nostalgie verleiht. Das Spiel verfügt über einen Original-Soundtrack, der von Mason Fischer komponiert wurde und die emotionale Reichweite und den skurrilen Ton von Simons magischer Welt einfängt. Und als ganz besondere Überraschung bietet Simon the Sorcerer Origins die Musikikone Rick Astley in einer besonderen Rolle. Hier ein Trailer!