Silent Hill f verkauft sich prächtig, Konami ist happy

Die Verkäufe von Silent Hill f haben stärker begonnen als der des Silent Hill 2 Remakes, sagt Konami. Das sind doch sehr gute Vorzeichen!

Über Silent Hill f

Silent Hill f wurde am 25. September weltweit veröffentlicht, und Konami sagt, dass das Spiel laut seinen Berichten bis zum nächsten Tag, dem 26. September, 1 Million verkaufte Exemplare überschritten hat. Zum Vergleich: Das Silent Hill 2 Remake wurde am 8. Oktober 2024 veröffentlicht und Konami gab bekannt, dass es bis zum 11. Oktober 2024 1 Million Exemplare überschritten hat. In einer japanischen Pressemitteilung stellte Konami fest, dass Silent Hill f nicht nur schneller verkauft wird als Silent Hill 2, sondern überdies in allen Regionen.

„Das Remake von Silent Hill 2, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat innerhalb einer Woche nach seiner Veröffentlichung weltweit eine Million ausgelieferte Einheiten überschritten, aber Silent Hill F wächst in jeder Region, einschließlich Japan, noch schneller“, heißt es. „Als neueste Ausgabe der Serie wurde sie sowohl im In- als auch im Ausland mit einer großartigen Resonanz genossen.“ Der Entwickler des Spiels, das taiwanesische Studio NeoBards, hat seine eigene Nachricht auf X gepostet, in der er den Spielern für den Meilenstein dankt.