Silent Hill f bekommt Story-Trailer spendiert

Konami hat einen Story-Trailer für sein Horror-Spin-off Silent Hill f veröffentlicht, das im September kommen soll.

Über Silent Hill f

Silent Hill f folgt der Highschool-Schülerin Shimizu Hinako, die ihre Heimatstadt erkundet, während diese „in Nebel verschlungen wird und sich zu einem wahren Albtraum entwickelt. Als Hinako Shimizus abgeschiedene Stadt Ebisugaoka von einem plötzlichen Nebel verzehrt wird, wird ihr einst vertrautes Zuhause zu einem leibhaftigen Albtraum“, sagte Konami. „Während die Stadt verstummt und sich der Nebel verdickt, muss Hinako durch die verdrehten Pfade von Ebisugaoka navigieren.“

„Es gilt, komplexe Rätsel lösen und sich grotesken Monstern stellen, um zu überleben.“ Silent Hill f wurde von Ryūkishi07 geschrieben, einem Schriftsteller, der vor allem für seine japanischen visuellen Romane bekannt ist, die sich auf Krimis, psychologischen und übernatürlichen Horror konzentrieren. Während seine Geschichte vollständig eigenständig vom Rest der Silent Hill-Serie ist, sagt Ryūkishi07, dass es dort immer noch Easter Eggs an vielen Orten gibt, die die Fans finden und erkennen können.