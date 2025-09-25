SILENT HILL f ab sofort für PlayStation, Xbox, PC erhältlich

Konami veröffentlicht heute SILENT HILL f, das nächste Kapitel der legendären Spielereihe, für PS5, XBOX Series, Steam, Epic Games und Microsoft Windows. Erhältlich sind eine physische Day-One-Edition sowie eine digitale Standard- und Deluxe-Edition. Spieler:innen können den neuen Psycho-Horrortitel entdecken, der im Japan der 1960er Jahre spielt, und sich auf den Weg machen, um die Schönheit im Schrecken zu finden.

SILENT HILL f ist der erste Teil der SILENT HILL-Reihe, der in Japan spielt. Spieler:innen können in eine unvergessliche Geschichte von Ryukishi07 eintauchen, die auf einer „schönen und doch furchterregenden“ künstlerischen Vision basiert. Zur Feier der Veröffentlichung gibt KONAMI mit dem Launch-Trailer einen Einblick in die bedrohliche Atmosphäre.

Ryukishi07s narrative Vision, gepaart mit den Kreaturen- und Charakterdesigns von kera, nimmt die Spieler:innen mit auf eine betörend schöne und zugleich erschütternde Reise. Der Soundtrack und das Audiodesign wurden von den legendären Komponisten Akira Yamaoka und Kensuke Inage arrangiert und sorgen für ein intensives Spielerlebnis.