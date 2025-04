Silberregion Karwendel: Gisela Gänseblümchen bringt Spaß in den Silbersommer

In der Silberregion Karwendel kommt der Spaß nie zu kurz. Mit Gisela Gänseblümchen entdecken Kinder funkelnde Schätze, sagenhafte Geschichten und die Tiere am Bauernhof. Eine wohltuende Abkühlung an heißen Tagen bieten frische Wälder, Wasserfälle, hohe Berge und die vielen Schwimmbäder.

Viel Natur, viel Kultur, alte Städte und romantische Dörfer: Die Silberregion Karwendel östlich von Innsbruck zählt zu Tirols spannendsten Destinationen für Familien. Zu Kaiser Maximilians Zeiten wurden sagenhafte Schätze aus dem größten Silberbergwerk des Spätmittelalters geholt. Tief in diese Zeit tauchen Familien unter Tag und in Schwaz ein, der einst größten Bergbaumetropole der Welt mit ihren reich verzierten Bürgerhäusern. Kleine Eisenbahnfreunde kommen angesichts der Achensee-Dampf-Zahnradbahn, des Zillertalbahn Dampfzugs in Jenbach und der riesengroßen Modelleisenbahnanlage in Schwaz in Fahrt. Groß und Klein begeistern sich für magische Orte wie das 360-Grad-Kino Your Dome Tirol und das Tirolland in Terfens mit dem „Haus steht Kopf“, dem Dinoland, einem Wachsfigurenmuseum und einer Bausteine-Ausstellung. Die Glanzstücke der Silberregion Karwendel können sportliche Familien am Tiroler Silberpfad zu Fuß erwandern – mit der Locandy App, die es auch als Kinder-Varianten gibt. Außerdem werden bei der geführten Silbertour (jeden DI, 01.07.–09.09.25) die vielen Sehenswürdigkeiten der Silberregion Karwendel angesteuert.

Volles Programm für Familien

Im Rahmen des Familienprogramms mit Gisela Gänseblümchen (07.07.–05.09.25) gehen die kleinen Urlaubsgäste von vier bis zwölf Jahren mit Erlebnispädagogen auf Entdeckungsreise durch die Silberregion Karwendel und werden dabei manchmal auch von ihren Eltern begleitet. Am Montag ist Bauernhoftag am Schiestlhof in Weerberg, auf dem Familie Lieb eine Bio-Landwirtschaft betreibt. Die Kinder dürfen beim Viehfüttern mit anpacken, den Stall ausmisten helfen und mit dem Wiggel-Waggel-Traktor über den Acker ruckeln. Bei der Schatzsuche am Dienstag sind die Eltern mit dabei. Entlang der Ritter-Waldauf-Runde warten neun Stationen mit kniffligen Rätseln und lustigen Aufgaben. Der Abenteuertag auf Lunas Ranch am Mittwoch vergeht wie im Galopp. Den Reitlehrerinnen geht es um einen natürlichen, harmonischen und sicheren Umgang mit Pferden. Beim Familienabend vor Schloss Tratzberg packt Burgfräulein Rebecca sagenhafte Geschichten aus. Am Donnerstag weiß Imker Klaus hoch oben beim Biohotel Grafenast einiges über seine Bienenvölker zu erzählen. Auch da können die Eltern mit von der Partie sein, wenn sie wollen. Am Freitag lautet das Motto Action, Spaß & Alpakas am Terfner Plattnerhof. Neben den gutmütigen Begleitern aus der Kamelfamilie freuen sich auch Hasen, Ziegen und Ponys auf Besuch.

Luftige Höhen und kühles Nass

Die grasbewachsenen Tuxer Alpen mit ihren leichten Wegen sind ideale Wanderziele für Familien. Zum Alpengasthof Loas am Hochpillberg gibt es sogar einen kinderwagentauglichen Weg. Ein besonderes Naturerlebnis ist der Piller Wasserfall, der mit seinem rauschenden Wasser und der schönen Kulisse zum Verweilen einlädt. In das Karwendel lockt das Naturschauspiel der Wolfsklamm, die auf 354 Stufen und einigen Holzbrücken erkundet werden kann. Ideal für Groß und Klein ist der Eng-Bus, der jeden Mittwoch von der Silberregion Karwendel zum beliebtesten Ausflugsziel im Karwendel pendelt: Im Talschluss der Eng liegen das imposante Naturdenkmal Großer Ahornboden mit über 2.000 Bergahornen und das Almdorf Eng mit dem wunderschönen Alm-Spielplatz. Brauchen Familien eine Abkühlung, ist der Badesee Weißlahn oder eines von drei Schwimmbädern in Schwaz, Stans und Jenbach in der Nähe. Mit der SILBERCARD ist der Eintritt dort und bei knapp 60 Sehenswürdigkeiten, Museen, Naturerlebnissen und Freizeitanlagen in der Silberregion Karwendel gratis oder vergünstigt. In Schwaz gibt es außerdem ein Testcenter, in dem Wanderequipment kostenfrei ausgeliehen und getestet werden kann. Im 24/7-Verleih gibt es E-Bikes oder E-Scooter auch außerhalb der Öffnungszeiten des Tourismusbüros.

Entspannt mit Kindern reisen

In der Silberregion Karwendel wird der Familienurlaub zum Genuss. Vom Bio- oder Wellnesshotel über Chalets, Ferienwohnungen und Pensionen bis zu Camping und Urlaub am Bauernhof gibt es Betriebe mit dem Qualitätssiegel der Tiroler Familiennester und kinderfreundlicher Infrastruktur. Auch für die nerven- und umweltschonende Bahnanreise liegt die Silberregion Karwendel ideal. An den Stationen Jenbach und Schwaz halten beispielsweise der EuroCity aus Richtung München oder der Nightjet aus Richtung Hamburg und Düsseldorf.

Silberregion Karwendel: FAMILIENPROGRAMM mit Gisela Gänseblümchen (07.07.–05.09.25)

MO Kindertag* : BAUERNHOFBESUCH & Fahrt mit dem Wiggel-Waggel-Traktor – Schiestlhof, Weerberg

DI Familientag*: SCHATZSUCHE am Weerbach – Ritter-Waldauf-Runde, Weer

MI Kindertag*: ABENTEUERTAG – Luna‘s Ranch, Stans

MI Familienabend**: SAGENERZÄHLUNG mit Burgfräulein Rebecca – Schloss Tratzberg, Stans

DO offener Tag*: ABENTEUER IM WALD und Besuch bei Imker Klaus – Hotel Grafenast, Pill

FR Kindertag*: ACTION, SPASS & ALPAKAS – Plattnerhof, Terfens *10–16 Uhr | **20–22 Uhr |

Anmeldungen bis zum Vortag unter Tel.: +43 5242/63240