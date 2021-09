Signify bringt neue WiZ-Beleuchtung ab Oktober 2021

Signify und WiZ stehen für smarte Beleuchtung. Ab Oktober 2021 gibt es eine neue Produktpalette, und was uns damit alles erwartet, lest ihr hier!

Über die Signify-Produkte

Signify ist der neue Firmenname von Philips Lighting – zur offiziellen Website geht es gleich hier. Der Weltmarktführer für Beleuchtung kündigt eine neue Reihe von intelligenten WiZ-Beleuchtungsprodukten für mehr Komfort im Alltag an. Mit dem WiZ-Ökosystem und der neuesten Produktpalette, bestehend aus intelligenten Tisch- und Deckenleuchten sowie Zubehör, kann jedes Zuhause einfacher denn je mit vernetzter, smarter Beleuchtung ausgestattet werden. Die Produkte sind ab dem 1. Oktober 2021 erhältlich.

Über die WiZ Hero

Die neue WiZ Hero ist eine kompakte, vielseitige Tischleuchte, die mit einem einfachen Tastendruck das perfekte Ambiente zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen schafft. Sie bietet vorprogrammierte Weck- und Einschlaf-Modi, die dabei helfen, morgens sanft aufzuwachen, energiegeladen in den Tag zu starten und abends sanft einzuschlafen. Die WiZ Hero ist so einfach zu bedienen, dass auch Kinder sie als Nachttischlampe verwenden können. Sie ist ab 1. Oktober um 49,99 Euro erhältlich.

Über die WiZ Squire

Mit der Tischleuchte WiZ Squire präsentiert Signify einen neuen Kandidaten für den Beistelltisch oder das Bücherregal. Ihr einzigartiges Design mit zwei Lichtzonen verschönert jede leere Wand mit fröhlichen Farbtupfern. Gleichzeitig taucht sie die Oberfläche, auf der sie steht, in sanftes Licht und schafft so eine beruhigende, harmonische Atmosphäre. Sie ist ab 1. Oktober um 54,99 Euro erhältlich.

Alle WiZ-Deckenleuchten

Für stilvolles und dezentes intelligentes Licht sorgen die WiZ Superslim Tunable White-Deckenleuchten. Durch ihr minimalistisches, superschlankes Design passen sie gut in Wohn- und Schlafzimmer und zu jedem Einrichtungsstil. Mit dem Zirkadianen-Rhythmus kann der natürliche Verlauf des Sonnenlichts in den eigenen vier Wänden über den Tag hinweg simuliert werden. Sie sind bereits um 49,99 Euro (14 W) beziehungsweise 59,99 Euro (16 W) erhältlich.

Die WiZ Adria-Deckenleuchten bringen intelligentes Licht in funktionale Bereiche des Hauses wie Küche, Bad oder Flur. Die WiZ Adria ist dimmbar und wahlweise mit kaltweißem oder warmweißem Licht erhältlich. Wird die Deckenleuchte mit der WiZ-App verbunden, kann das Licht über die App oder per Sprachsteuerung gedimmt werden. So wird niemand mehr beim nächtlichen Besuch von Bad oder Küche von hellem Licht geblendet – einfach per kurzem Sprachbefehl ein warmes, gedämpftes Licht einstellen. Sie werden ab 1. November um 34,99 Euro erhältlich sein.

Die WiZ Imageo Aufbau-Spots in wahlweise schwarzem oder weißem Design können mit gerichtetem Licht besondere Objekte und Stellen im Haus hervorheben. Diese Produktfamilie ist sowohl als Full color als auch Tunable White Version erhältlich. Die flexibel einstellbaren LED-Spots mit verstellbarem Kopf bringen die Farben von Räumen, Lieblingsornamenten und anderer Wohndekorationen zur Geltung. Alternativ kann das Licht auch direkt auf den Schreibtisch gerichtet werden, um im Homeoffice gezielt durch einen kühlen Weißton die Konzentration und Produktivität zu fördern. Sie sind ab 1. Oktober um 39,99 Euro (Einzelspot), um 69,99 Euro (Doppelspot) oder 99,99 Euro (Dreierspot) erhältlich.

Speziell für Pendelleuchten über dem Esstisch oder Fassungen mit sichtbaren Leuchtmitteln stellt Signify eine neue matte Glaslampe (E27) vor. Diese attraktive Lampe spendet diffuses, warm- bis kühlweiß einstellbares Licht, das dank der matten Oberfläche angenehmer für das Auge ist. Sie ist ab 1. Oktober um 13,99 Euro erhältlich.

Der WiZ Smart Plug

Mit dem Smart Plug von WiZ werden auch nicht-smarte Leuchten und Elektrogeräte smart und können drahtlos über die WiZ-App oder per Sprachassistent gesteuert werden, wie etwa tragbare Ventilatoren oder Stehleuchten. Nutzer*innen können Timer und Routinen einstellen und die Leuchte oder das Zubehör steuern, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Der neue Smart Plug verfügt über einen eingebauten Stromzähler, der den Stromverbrauch zur Energieoptimierung überwacht. Er ist ab 1. Oktober erhältlich und kostet 19,99 Euro.

„Wir erweitern das WiZ-Portfolio kontinuierlich um intelligente Innovationen wie den Smart Plug und neue vernetzte Tisch- und Deckenleuchten, die zu jeder Stimmung und jedem Stil passen. Diese werden in unserem intuitiven und einfach einzurichtenden Ökosystem samt funktionsreicher App miteinander verbunden. Auf diese Weise können Verbraucher*innen eine einladende Umgebung mit smarten Leuchten schaffen und diese perfekt an ihren Lebensstil anpassen“, so Maikel Klomp, Business Leader von WiZ Connected.