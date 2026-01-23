Shokz OpenFit Pro: Open Ear-Kopfhörer mit Geräuschreduzierung

Shokz stellt auf der CES 2026 die OpenFit Pro vor – die bislang revolutionärsten True-Wireless-Open-Ear-Earbuds der Marke.

Über Shokz OpenFit Pro

Die OpenFit Pro (zur offiziellen Website) sind die ersten Earbuds von Shokz, die mit dem innovativen synchronisierten Dual-Diaphragma-Treiber sowie mit Geräuschreduzierung ausgestattet sind. Dadurch können Nutzer eine überlegene Klangqualität genießen und flexibel zwischen immersiven und offenen Hörmodi wechseln, um sich optimal an unterschiedliche Umgebungen anzupassen. Angetrieben von dem eigens entwickelten Shokz SuperBoost liefern OpenFit Pro einen dynamischen und verzerrungsfreien Klang. Mit einem synchronisierten Dual-Diaphragma-Treiber ausgestattet bewegen sich die großdimensionierten Membranen vollkommen synchron und geben feine Details, klare Höhen und satte Tiefen wieder. Das innovative Design umfasst eine PMI-Domkappe aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, die eine hohe Vibrationsstabilität gewährleistet.

Die Membran selbst besteht aus hochwertigem Silikon, das Verzerrungen minimiert und einen sanfteren, kräftigeren Bass ermöglicht. Um ein naturgetreues Klangerlebnis zu erreichen, ist Shokz OpenFit Pro für Dolby Atmos mit Head-Tracking optimiert. Dies sorgt für außergewöhnliche Klarheit, reichhaltige Details und ein völlig neues Level realistischer Immersion. Dadurch fühlen sich Nutzende beim Ansehen von Filmen oder Hören von Musik deutlich tiefer ins Geschehen versetzt. Für alle, die Wert auf Personalisierung legen, bietet OpenFit Pro zudem fünf voreingestellte sowie zwei individuell anpassbare EQ-Profile in der Shokz App, um das Klangerlebnis weiter zu personalisieren. All dies unterstreicht die erheblichen Weiterentwicklungen, die Shokz im Rahmen seines OpenSound-Akustiksystems für die Open-Ear-Audiotechnologie vorgenommen hat.

Wahrnehmung, Fokus und Komfort

Für Open-Ear-Kopfhörer ist das Erreichen einer wirksamen Geräuschreduzierung oft eine Herausforderung. OpenFit Pro ist der erste Kopfhörer von Shokz, der über eine Open-Ear-Geräuschreduzierung verfügt. Er kombiniert das charakteristische Open-Ear-Design mit innovativer Geräuschkontrolle und bietet Nutzenden somit mehr Wahlmöglichkeiten. Ein innovatives Triple-Mic-System in Kombination mit dem Shokz Ear-Canal Adaptive Algorithm erkennt externe sowie im Ohr entstehende Geräuschpegel präzise und ermöglicht eine fein abgestimmte Geräuschreduzierung in Echtzeit. Durch fortschrittliche akustische Modellierung bietet OpenFit Pro eine zuverlässige Geräuschreduzierung für unterschiedliche Ohrformen und Tragebedingungen. Je nach Modus werden Umgebungen wie Büros, Cafés oder Fitnessstudios immersiver, während Nutzende bei Outdoor- oder Fahrradszenarien offenhörig bleiben und ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen können. Über die Shokz App können die Geräuschreduzierungsstufen auch manuell angepasst werden – je nachdem, ob tiefere Konzentration oder mehr situatives Bewusstsein gewünscht ist. OpenFit Pro wird mit einem nahtlosen Unibody-Design gefertigt und verfügt über ein erhöhtes Mikrofonprofil mit Noise Reduction Ring.

Dank des ultraweichen Silikon-Finishs von Shokz und der ultradünnen Ohrbügel aus Nickel- Titan-Legierung bietet OpenFit Pro ein sanftes, hautfreundliches Tragegefühl und passt sich flexibel den Konturen unterschiedlicher Ohrformen an – für langanhaltenden Komfort und Stabilität. Zudem sorgen optionale Support-Zubehörteile für zusätzlichen Halt, insbesondere für Nutzende mit kleineren Ohren. Mit bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einer einzelnen Ladung und bis zu 50 Stunden in Kombination mit dem Ladecase ist OpenFit Pro auf die Anforderungen des modernen Lebens ausgelegt. Selbst wenn es schnell gehen muss, liefert eine 10-minütige Schnellladung bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit, während kabelloses Laden zusätzlichen Komfort bietet. Mit OpenFit Pro hebt Shokz seine benutzerfreundliche Bedienung auf ein neues Niveau. Wasserdichte physische Tasten und eine automatische Trageerkennung ermöglichen eine einfache, zuverlässige und smarte Steuerung. Multipoint Pairing, eine IP55-Zertifizierung sowie Bluetooth 6.1 sorgen dafür, dass OpenFit Pro Sie durch jeden Moment des Tages begleitet. Erhältlich in zwei Farbvarianten – Schwarz und Weiß – sind die OpenFit Pro zu einem Preis von 249,- Euro ab sofort erhältlich.

Shokz OpenFit Pro: Die Technik