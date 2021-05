Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Shin Megami Tensei-Fans – ATLUS veröffentlichte Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Damit könnt ihr erneut euren inneren Dämon mit der modernisierten Version des beliebten ATLUS-Klassikers entfesselt.

Worum geht’s?

Was als normaler Tag in Tokio begann, wurde schnell zur Katastrophe, als Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Die Überreste der Welt werden von Chaos verschluckt. Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefahren, entscheiden Spieler über Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie bestimmen, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird.