Shazam! Fury of the Gods ab 15.6.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinostart verpasst haben – Warner Bros. bringt den Superheldenstreifen Shazam! Fury of the Gods am 15.6.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Billy Batson – alias Shazam! – und die anderen Pflegekinder müssen erst noch lernen, wie sie ihr Leben als Teenager mit dem ihrer erwachsenen Superhelden-Alter-Egos in Einklang bringen können. Doch dann erscheint ein rachsüchtiges Dreiergespann antiker Gottheiten auf der Erde, um eine magische Kraft zu finden, die ihnen vor langer Zeit gestohlen wurde. Billy und seine Familie sehen sich plötzlich in einen Kampf verwickelt, in dem ihre Superkräfte, ihr Leben und das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel stehen.