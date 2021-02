Sharp präsentiert Luftreiniger UA-PE30E-WB

Mit dem UA-PE30E-WB kommt ein neuer Luftreiniger von Sharp. Die Vorzüge dieses kompakten Geräts erläutern wir gleich hier!

Über den UA-PE30E-WB

Sharp gibt auf der offiziellen Website zum Produkt schon einiges preis. Dank einem zweistufigen Filtersystem, bestehend aus einem Vorfilter und einem HEPA-Filter, eliminiert er bis zu 99,97 Prozent der Schmutzpartikel (bis zu 0,3 µm), einschließlich Rauch, Tierhaare, Schwebeteilchen und Smog in der Luft. Mit einem Luftdurchsatz von 60 – 180 m3 pro Stunde reinigt er Räume bis zu 21 m2 effektiv und leise. Das Modell verfügt außerdem über das „UK Allergy Verified Air Flow“-Zertifikat, welches seine Wirksamkeit im Kampf gegen Allergene bestätigt. Dank seines kompakten Designs und geringen Gewichts lässt er sich leicht mit nur einer Hand von einem Zimmer ins nächste bewegen. Vier verschiedene Betriebsmodi ermöglichen es euch, die Reinigungsleistung an die jeweiligen Haushaltsbedürfnisse anzupassen.

Dabei überzeugt der UA-PE30E-WB im Schlafmodus mit einer äußerst geringen Betriebslautstärke, was ihn zu einem der leisesten Luftreiniger seiner Klasse auf dem Markt macht. So kann er problemlos in einem Schlafzimmer, im Kinderzimmer oder im Büro aufgestellt werden. Die einfache und intuitive Bedienung sorgt für erhöhten Nutzungskomfort. Die Filterwartungsanzeige informiert den Nutzer aktiv darüber, sobald die Filter gereinigt werden sollten. Der Komfort, frische Luft frei von schädlichen Substanzen zu atmen, ist mittlerweile von unschätzbarem Wert. Sharps UA-PE30E-WB wird ab März 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139 Euro erhältlich sein. Was sagt ihr dazu?