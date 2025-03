Sharp: Neue Soundbars und Rear-Speaker angekündigt

Premium-Produktlinie Sharp Q – wo modernste Technologie und elegantes Design auf erschwingliche Preise im Alltag treffen.

Mehr zu den Sharp Q-Produkten

Im Mittelpunkt stehen zum Auftakt zwei neue Soundbars, die in ganz Europa erhältlich sein werden: Sharp HT-SBW53121 (3.1.2 Kanäle) und HT-SBW55121 (5.1.2 Kanäle). Beide Modelle bieten herausragende Klangqualität und beeindruckende Spezifikationen zu einem erschwinglichen Preis, was sie zur idealen Wahl für Audiophile und Heimkino-Enthusiasten macht. In Kombination mit den optionalen Rear-Speakern Sharp HT-SPR52021 verwandelt sich jedes Wohnzimmer in einen immersiven Kinosaal mit 3D-Rundumklang (mit insgesamt bis zu 7.1.4 Kanälen). Die Sharp Q Serie steht für eine perfekte Symbiose aus Qualität, Einzigartigkeit und Erschwinglichkeit. Mit ihr erhalten anspruchsvolle Kunden Spitzentechnologie im eleganten Design – und das ohne große finanzielle Belastung. Die neuen Sharp Q Soundbars heben den heimischen Serien- und Film-Marathon auf ein neues Niveau.

Beide Soundbar-Modelle unterstützen die Audioformate Dolby Atmos und DTS:X und liefern 3D-Surround-Sound, der den Zuhörer in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Sie bieten sie packenden Action-Szenen raumfüllenden Sound auf Filmtheater-Niveau. Um diese fortschrittliche Audiotechnologie zu liefern, verfügt der HT-SBW53121 über nach oben gerichtete Höhenlautsprecher, während der HT-SBW55121 das räumliche Klangerlebnis durch zusätzliche seitliche Lautsprecher weiter verbessert, um die Klangbühne zu erweitern. Die kabellosen Rear-Surround-Lautsprecher HT-SPR52021 (als Paar erhältlich) erweitern die 3.1.2-Soundbar HT-SBW53121 zu einem 5.1.4-Full-Surround-System, während die 5.1.2-Soundbar HT-SBW55121 zu einem 7.1.4-Full-Surround-System wird.

So simpel, so gut

Die hinteren Lautsprecher werden ohne zusätzliche Sendeboxen drahtlos mit der Soundbar verbunden, und es ist kein Kabel erforderlich, um die Lautsprecher miteinander zu verbinden – einfacher kann man sein Heimkino nicht einrichten. Sharp freut sich, erneut Devialet als verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. Die französische Audioschmiede ist seit vielen Jahren eine Institution im Bereich hochwertiger HiFi-Produkte. Die Akustikingenieure von Devialet haben die hervorragende Audioleistung der Sharp Q Soundbars, mit ihren nach oben gerichteten Lautsprechern, feinabgestimmt. Die neuen Sharp Produkte tragen stolz erstmals das offizielle Siegel: „Tuned® by Devialet.“

Die Sharp Q Soundbars wurden entwickelt, um das Hör- und Fernseherlebnis der Kunden maßgeblich zu verbessern. Sie sind der perfekte Partner für Sharp Q oder AQUOS Fernseher, um ein hochwertiges Heimkino-Setup zu bilden. Ihre universellen Anschlussmöglichkeiten und das minimalistische, skandinavische Design machen sie aber zu perfekten Partnern für alle Fernsehgeräte. Die Sharp HT-SBW53121 Soundbar ist ab April 2025 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 399,- Euro erhältlich. Weiters ist die Sharp HT-SBW55121 Soundbar ab April 2025 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 549,- Euro erhältlich. Und der Sharp HT-SPR52021 Rear-Speaker ist ab April 2025 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 239,- Euro erhältlich. Alle Modelle werden in den Farben Black/Blue oder Grey/Silver verfügbar sein.