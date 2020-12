Shady Part of Me ab sofort für alle Plattformen verfügbar

Shady Part of Me mit der Stimme von Hannah Murray (Gilly in Game of Thrones) wurde auf der Game Awards Ceremony 2020 angekündigt und ist ab sofort für alle Plattformen erhältlich.

Das Studio hinter World War Z und Insurgency hat mit dem kommenden Hood: Outlaws & Legends bereits ein großes Game für 2021 angekündigt. Bevor Focus Home Interactive sich allerdings ins Stealth-Action Genre stürzt, bringen sie uns einen Indie-Plattformer der an Tim Burton erinnert. Das Entwicklerstudio Douze Dixiémes erzählt die schaurige Geschichte eines jungen Mädchens und ihres Schattens, die durch stimmungsvolle Levels steuern und Ängste sowie Albträume überwinden – und das in 2D und 3D!

Plattformen in 4 Dimensionen

Nicht nur wechselt man in Shady Part of Me frei zwischen der Protagonistin (in der 3D Welt) und ihrem Schatten (in der 2D Welt) hin und her, um einen Weg durch die Level zu finden, man kann außerdem die Zeit zurückdrehen. Ob diese Rewind-Funktion nur als Auffangnetz bei Fehlern fungiert oder auch zu cleveren rückwirkenden Puzzle-Lösungen führt, bleibt zu sehen. Dem schaurig schönen Trailer nach zu urteilen jedoch, wirken die Welten von Licht und Schatten in diesem 4D Plattformer aufeinander ein und fordern ein wenig Um-die-Ecke-Denken zum Puzzle lösen.

(c) Douze Dixiémes

Die charmant düstere (Alb-)traumartige Atmosphäre erinnert an Tim Burton Filme wie Nightmare Before Christmas und Coraline oder – um beim passenden Medium zu bleiben – an Little Nightmares, Limbo und Hollow Knight. Auch der Piano-Soundtrack des Trailers unterstützt die andersartige Stimmung und bringt den Kampf gegen Ängste und Albträume näher. Die surrealen Levels im Wasserfarben-Stil verzaubern auf den ersten Blick und versprechen ein besonderes Erlebnis für Indie-Fans.

Shady Part of Me von Douze Dixiémes ist ab sofort für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.