Shadow Man: Remastered Release nächste Woche

Der Shadow Man: Remastered Release steht am 15. April 2021 an. Diese Action-Adventure- Perle der N64 Ära solltet ihr euch unbedingt ansehen, sofern ihr ein Faible für Metroidvanias, Voodoo und atmosphärisches Storytelling habt und euch auch gerne ein wenig ekelt, dann solltet ihr euch das Game definitiv holen

In Shadow Man: Remastered übernehmt ihr die Rolle von Michael LeRoi. Er ist der aktuelle Träger der Maske der Schatten, die ihm die Voodoo-Priesterin Nettie in den Brustkorb implantiert hat. Dies macht ihn zu einem untoten Voodoo-Krieger, der zwischen dem Reich der Toten und der Lebenden wandelt und in beiden Welten für Balance sorgt.

Im Lauf der gruselig-makaberen Kampagne von Shadow Man: Remastered nehmt ihr es mit fünf Serienkillern auf. Nach und nach erhaltet ihr neue Waffen und Fähigkeiten und erschließt so in klassischer Metroidvania-Manier neue Bereiche der Spielwelt.

Shadow Man: Remastered erscheint am 15. April auf dem PC und kann via Steam, GOG und dem Epic Game Store heruntergeladen werden. Die Nintendo Switch, Xbox One X|S und PlayStation 4 Fassungen erscheinen später in diesem Jahr.