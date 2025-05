Sexten hebt ab: Paragliden im Dorf der Drei Zinnen

Die wohl ursprünglichste Form des Fliegens. Kein Motor, kein Cockpit, nur Wind, Stoff und der eigene Mut. Die Rede ist vom Paragliding. Zu Fuß aufsteigen, mit dem Wind abheben, lautlos über Bergwelten schweben und die Erde unter sich lassen: Wer einmal in der Thermik kreist, weiß, warum dieser Sport süchtig macht. Sexten bietet dafür eine Bühne, wie sie eindrucksvoller kaum sein könnte. Eingebettet in die schroffen Wände der Dolomiten, mit Startplätzen in alle Himmelsrichtungen und einer lokalen Community, die lebt, was sie liebt, ist das Südtiroler Bergdorf längst kein Geheimtipp mehr unter Szenekenner:innen. Im Juni steht das Dorf der Drei Zinnen gleich doppelt im Zeichen der Lüfte: als Etappenort der spektakulären Red Bull X-Alps und als Gastgeber der Hike & Fly Week, einem Festival für fliegende Bergmenschen, Einsteiger:innen, Profis und alle, die den Himmel nicht länger nur anschauen wollen.

Gelebte Luftsporttradition seit 1986

Der Himmel über Sexten hat Geschichte: Seit 1986 fliegen hier Pionier:innen – zunächst mit Drachen, später mit Schirmen. Damals im Kinigerhof von sechs Visionären gegründet, zählt der Cumulusclub Sexten heute rund 75 Mitglieder. Was einst mit schwerfälligen Aluminiumrahmen begann, ist heute ein dynamisches Netzwerk junger Hike & Fly-Begeisterter, Streckenflieger:innen und sogar Kunstflug-Fans, die von den Hängen des Helms bis hin zum Becherhaus und den Drei Zinnen abheben. Dabei geht es nicht nur um das Ziel, sondern um den Weg dorthin. „Hike & Fly“ ist längst mehr als ein Trend: Während andere auf Gipfeln rasten, beginnt besonders für die jungen Wilden hier erst der eigentliche Moment – jener des Abhebens. So sorgen neue Pilotinnen wie Lissy Innerkofler, Hannah Mutschlechner und Judith Villgrater für frischen Aufwind: Sie haben 2024 ihre Lizenz gemacht und beweisen, dass Frauenpower auch in der Luft selbstverständlich wird.

Zu den bekanntesten „Ablegern“ des Vereins gehört Tandemfly3Zinnen– ein Team aus Profis, das Besucher:innen sichere Tandemflüge vom Helm ermöglicht. Sexten selbst ist dafür bestens ausgestattet: mit offiziellen Startplätzen am Helm, einem ausgewiesenen Landeplatz mit Windfahnen im Tal und Hike & Fly-Strecken, etwa über den Heimatsteig oder ins Innerfeldtal. Hier wird das Fliegen nicht nur praktiziert – hier ist es Teil der Identität.

14.-18. Juni 2025: Hike&Fly Week

Wer die Faszination des Paraglidens verstehen will, muss sie selbst erleben. Die Hike & Fly Week ist dafür die perfekte Gelegenheit: Vom 14. bis 18. Juni verwandelt sich Sexten in ein Zentrum für Neugierige, Profis und solche, die beides werden wollen. Den Auftakt macht das Testival mit Skywalk am Samstag, eine Expo-Area mit Marken wie Salewa, Skywalk und 3 Zinnen Dolomites, begleitet von einem Schnuppertag der Flugschule Südtirol. Wer erste Schritte wagen will, bekommt hier Anleitung, Beratung und vielleicht auch den ersten echten Flug. Das sportliche Herzstück folgt am Sonntag mit der Hike & Fly Trophy Südtirol – ein Rennen, bei dem sich Teilnehmer:innen zu Fuß wie in der Luft messen. Parallel läuft ein Benefizflugtag. Wer aufsteigt, tut Gutes: Tandemflüge gegen Spende, die Bergbahnen übernehmen das Liftticket. Auch musikalisch wird abgehoben: Queen Laurin spielt live ab 13:30 Uhr. An den Folgetagen geht es mit Spezialprogrammen für Tandem-Neugierige, Technik-Sessions, Workshop-Specials sowie einem Ladies Only Day weiter – ein Format, das Pilotinnen vernetzt, stärkt und sichtbar macht.

15.-21. Juni 2025: Red Bull X-Alps

Die Königsklasse des Hike&Fly-Sports macht Halt in Sexten: Als offizieller Turnpoint der Red Bull X-Alps empfängt das Dolomitendorf ab dem 15. Juni 2025 über 30 internationale Top-Athlet:innen – zu Fuß oder per Gleitschirm auf dem Weg von Salzburg nach Monaco. Über eine Strecke von insgesamt 1.223 Kilometern kämpfen sie sich mit der Kraft ihrer Beine und der Thermik ihrer Gleitschirme. Wer Sexten erreicht, hat bereits mehrere tausend Höhenmeter in den Knochen – und stellt sich hier der nächsten Herausforderung: dem legendären Toblinger Knoten. Der Klettersteig am Fuße der Drei Zinnen verlangt Mut, Technik und mentale Stärke – eine Prüfung, wie gemacht für diesen Wettkampf. Wenn das Wetter mitspielt, treffen die ersten Athlet:innen bereits am 15. Juni ein – pünktlich zur Eröffnung der Hike & Fly Week. Die Talstation des Helmjet Sexten mit direktem Blick auf das Geschehen in der Luft wird dabei zum Nabel der Szene: Expo, Live-Musik und Side-Events begleiten das Spektakel, während Fans am Landeplatz oder auf den Trails mitfiebern.

