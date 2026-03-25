Severin S-Power DuoBoost: Neues Multitalent für alle Lebenslagen

Egal ob ihr Krümel aus der Tastatur fischen, das Auto von Tierhaaren befreien oder am See die Luftmatratze startklar machen wollt – meistens brauchtet ihr dafür bisher verschiedene Geräte. Mit dem S-Power DuoBoost (HV 7135) bringt Severin nun ein kompaktes Tool auf den Markt, das saugt, bläst und aufpumpt. Ab Ende April könnt ihr das rund 500 Gramm leichte Gerät nutzen, um euren Alltag im Haushalt und bei Outdoor-Abenteuern flexibler zu gestalten.

Starke Saugkraft im kompakten Format

Das Herzstück des Handstaubsaugers ist ein 120-Watt-Motor, der es auf eine Leistung von bis zu 17.000 Pa bringt. Damit lassen sich selbst hartnäckiger Schmutz oder feiner Staub zuverlässig entfernen. Ihr könnt dabei zwischen drei Saugstufen wählen, um die Intensität an empfindliche Oberflächen oder Polster anzupassen. Dank der neun mitgelieferten Profi-Aufsätze, wie der Fugendüse oder speziellen Aufpumpnadeln, seid ihr für jede Situation gerüstet. Besonders praktisch: Der Griff lässt sich einklappen, sodass ihr das Gerät problemlos im Handschuhfach oder im Rucksack verstauen dürft.

Flexibles Laden für maximale Freiheit

Damit euch unterwegs nicht der Saft ausgeht, ist der DuoBoost für eine kabellose Laufzeit von bis zu 30 Minuten ausgelegt. Laden könnt ihr ihn ganz einfach per USB-C – sei es am Laptop, an einer Powerbank oder direkt im Auto. Falls ihr eine längere Reinigungssession plant, dürft ihr den Sauger auch im Netzbetrieb verwenden. Für einen UVP von 54,99 EUR erhalten Nutzer:innen ein Werkzeug, das den Spagat zwischen klassischem Haushaltshelfer und praktischem Camping-Begleiter meistert.