Severin präsentiert Men’s Care S-Style 6-in-1 Multigrooming Set

Neues Jahr, neuer Look: Der Jahresstart steht ganz im Zeichen von Selfcare und bewussten Routinen. Severin hilft!

Immer mehr Männer setzen dabei auf unkomplizierte, hochwertige Grooming-Lösungen für zu Hause, und Severin liefert genau das. Mit dem neuen Severin S-Style 6-in-1 Multigrooming Set und der Haarschneidemaschine präsentiert die deutsche Qualitätsmarke zwei vielseitige Tools für gepflegte Looks ohne Friseurbesuch. Ganz nach dem Markenversprechen: Premium für alle. Ob präziser Bartschnitt, akkurate Konturen oder ein schneller Haarschnitt zwischendurch, mit den neuen Men’s-Care-Produkten von Severin gelingt das Styling zu Hause so einfach wie nie zuvor. Die durchdachten Tools verbinden hochwertige Technik mit intuitivem Design und sind damit die perfekten Begleiter für alle, die Wert auf einen gepflegten Auftritt legen.

Zum Severin Multigrooming Set

Wer ein einziges Tool für die komplette Männerpflege sucht, ist mit dem Severin S-Style 6-in-1 Multigrooming Set HS 0710 (UVP: 49,99 €) bestens beraten. Haar-, Bart-, Körper-, Nasen- und Konturentrimmer vereint in einem leistungsstarken Gerät. Dank innovativer Magnet-Technologie wechselst du die Aufsätze sekundenschnell und werkzeuglos. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse liegt nicht nur ergonomisch perfekt in der Hand, sondern ist auch robust und langlebig. Nach nur zwei Stunden Ladezeit bietet der leistungsstarke Akku bis zu 90 Minuten kabellosen Betrieb, ideal für das morgendliche Styling oder unterwegs. Dank IPX6-Zertifizierung ist das Set vollständig wasserfest und damit bestens für die Nutzung unter der Dusche geeignet. Die Reinigung gelingt mühelos unter fließendem Wasser. Ob cleaner Look, gepflegter Vollbart oder präzise Konturen – das Multi Styling Set liefert für jeden Style das passende Ergebnis.

Wer regelmäßig selbst zur Schere greift, findet in der Severin Haarschneidemaschine HS 0708 (UVP: 39,99 €, verfügbar ab April 2026) ein zuverlässiges Werkzeug. Mit zwei Schnittkämmen und einer präzisen Längeneinstellung von 1 bis 33 mm gelingt jeder Look, vom kurzen Buzz Cut bis zum längeren Style. Die hochwertigen Edelstahlklingen sorgen für saubere, gleichmäßige Schnitte, während die kabellose Nutzung dank USB-C-Ladung maximale Flexibilität bietet. Mit einer Laufzeit von 60 Minuten ist sie auch für längere Styling-Sessions bestens gerüstet, und die praktische LED-Ladestandsanzeige informiert jederzeit über den Akkustand.

Besonders praktisch für Vielreisende: Der integrierte Travel Lock verhindert ein versehentliches Einschalten im Gepäck, während der IPX5-Spritzwasserschutz eine einfache Reinigung ermöglicht. Das komplette Zubehör-Set inklusive Aufbewahrungstasche macht die Haarschneidemaschine zum idealen Begleiter, egal ob zu Hause oder unterwegs. Ob schnelles Styling am Morgen oder ausgiebige Grooming-Session am Wochenende, mit Severin gelingt der gepflegte Look ganz ohne Aufwand. Alle Details zu den neuen Men’s-Care-Produkten und weiteren Neuheiten der Marke gibt es auf der offiziellen Website!