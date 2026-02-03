Severin Men’s Care S-Style 6-in-1 Multigrooming Set Test: Hochwertiges Grooming ohne Kompromisse

Das neue Jahr beginnt für viele von uns mit dem Wunsch nach Veränderung und einer bewussteren Routine. In Sachen Selfcare habe ich mir das Severin S-Style 6-in-1 Multigrooming Set genauer angesehen, um herauszufinden, ob das Markenversprechen „Premium für alle“ im heimischen Badezimmer tatsächlich Bestand hat. Wer von euch nach einer unkomplizierten Lösung sucht, um Bart, Körper und Haare ohne ständige Friseurbesuche in Form zu halten, darf hier aufhorchen. Kleiner Teaser vorab: Severin liefert hier ein Gerät ab, das technisches Know-how mit einem Design verbindet, das man in dieser Preisklasse unter 50 Euro kaum findet. Unboxing und Lieferumfang: Beim Auspacken bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite wirkt der Hauptkörper des Rasierers dank des Metallgehäuses sehr wertig, aber auf der anderen Seite ist die Aufbewahrungskassette billigstes Plastik. Wobei man auch klar sagen muss, dass Konkurrenzprodukte auf so eine Kassette ganz verzichten und oft nur einen Beutel beilegen, in dem man alles verstauen kann. Positiv hervorheben möchte ich auch das Öl, um den Rasierer zu schmieren. Andere Rasierer haben zwar auch oft eine Bürste und auch die Möglichkeit unter fließendem Wasser zu waschen, aber Öl zum Schmieren ist in der Regel nicht dabei. Gefällt mir sehr gut. Was noch in der Box ist, seht ihr in meinem Unboxing-Video.

Haptik und Design: Warum Metall den Unterschied macht Sobald ich das Gerät zum ersten Mal in die Hand genommen habe, fiel mir das hochwertige Metallgehäuse auf. Während viele Konkurrenten in diesem Segment auf schlichten Kunststoff setzen, fühlt sich das Aluminium des Multigrooming-Sets robust und langlebig an. Mit einem Gewicht von etwa 180 Gramm liegt der Hauptkörper gut in der Hand, ohne dabei schwerfällig zu wirken. Ihr könnt präzise Linien ziehen, da das Gehäuse Vibrationen gut dämpft und eine ruhige Handführung unterstützt. Die kompakten Maße von etwa 16 mal 3,5 Zentimetern machen ihn zudem zu einem idealen Begleiter auf Reisen. Die Magnet-Technologie: Ein echtes Highlight im Alltag Was mich im täglichen Gebrauch am meisten überzeugt hat, ist die innovative Magnet-Technologie beim Wechsel der Aufsätze. Wenn ihr zwischen dem Barttrimmer und dem Nasenhaarschnitt wechseln wollt, müsst ihr nicht mehr mühsam an Plastiklaschen herumdrücken oder Angst haben, dass etwas abbricht. Die Köpfe lassen sich sekundenschnell abziehen und schnappen dank der Magnetkraft präzise wieder ein. Das spart nicht nur Zeit, sondern fühlt sich auch nach vielen Anwendungen noch so sicher und fest an wie am ersten Tag. Hier gibt es jedoch ein ABER. Denn das Einklinken der verschiedenen Abstandaufsätze wirkt sehr billig und nicht sehr langlebig. Leistung und Ausdauer: Keine Angst vor leeren Akkus Nichts ist ärgerlicher als ein Gerät, das mitten im Styling den Geist aufgibt. Hier punktet das Set mit einem starken Lithium-Ionen-Akku, der mir im Test eine kabellose Laufzeit von vollen 90 Minuten bot. Nach nur zwei Stunden ist er über den modernen USB-Anschluss wieder voll geladen. Eine Kontrollleuchte hält euch dabei immer über den aktuellen Status auf dem Laufenden, sodass ihr nie böse Überraschungen erleben müsst.

Ein Gerät für alles: Die 6-in-1 Vielseitigkeit Das Set kommt mit insgesamt 10 Teilen daher, die sechs Kernfunktionen abdecken. Ich habe die verschiedenen Aufsätze ausprobiert und war besonders von der Vielseitigkeit beeindruckt: Barttrimmer: Die intelligente Konturenanpassung sorgt dafür, dass die Klingen sauber den Gesichtszügen folgen, was Hautirritationen bei mir spürbar minimiert hat. Präzisionstrimmer: Perfekt, wenn ihr exakte Kanten an den Koteletten oder der Lippenlinie definieren wollt. Bodygroomer: Dieser Aufsatz ist speziell für die Pflege unterhalb des Halses gedacht und arbeitet auch an sensiblen Stellen sicher. Nasen- und Ohrenhaartrimmer: Die rotierenden Klingen erfassen Haare zuverlässig, ohne unangenehm zu zupfen. Folienschaber: Ideal für ein glattes Finish auf kleineren Flächen nach dem Trimmen. Kammaufsätze: Mit den vier Kämmen (3, 6, 9 und 12 mm) dürft ihr die Länge eures Bartes oder eurer Haare ganz individuell steuern. Ein großer Pluspunkt für alle Hygiene-Fans unter euch: Das gesamte Set ist nach IPX6 wasserfest. Ihr könnt den Trimmer also problemlos unter der Dusche nutzen und ihn danach einfach unter fließendem Wasser reinigen.

Severin Men’s Care S-Style 6-in-1 Multigrooming Set Test-Fazit Das Severin S-Style 6-in-1 Multigrooming Set ist für mich eine echte Überraschung. Es ist ein ehrliches, robustes Werkzeug für alle Anwender:innen, die keine Lust auf komplizierten Schnickschnack haben, aber Wert auf Qualität legen. Die Magnet-Aufsätze sind eine kleine Revolution im Alltag und das edle Design macht sich einfach gut im Bad. Und auch, wenn ich die mir bei den Kammaufsätzen noch mehr Abstufungen gewünscht hätte und diese etwas besser angeklipst werden könnten, so begeistert mich auf der anderen Seite die USB-C-Lademöglichkeit sowie die Akkuanzeige. Wenn ihr nach einer zuverlässigen All-in-One-Lösung für eure tägliche Routine sucht, dürft ihr hier ohne Bedenken zugreifen. Es ist die ideale Wahl für einen gepflegten Auftritt, ohne dass ihr dafür tief in die Tasche greifen müsst.