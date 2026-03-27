Serious Sam: Shatterverse: Spektakulärer Koop-Shooter für 2026 angekündigt

Zum 25-jährigen Jubiläum der Shooter-Legende Sam „Serious“ Stone erwartet euch ein besonderes Highlight: Der Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Devolver Digital haben Serious Sam: Shatterverse angekündigt. In diesem neuen Multiplayer-Roguelite steht die Welt buchstäblich Kopf, denn der Erzfeind Mental hat die Grenzen zwischen den Dimensionen eingerissen. Das Ergebnis ist ein rasanter Koop-FPS, in dem ihr gemeinsam mit anderen Spieler:innen das instabile Shatterverse flicken müsst.

Gemeinsam gegen Mentals Schergen

Ihr könnt euch mit bis zu fünf Mitstreiter:innen zusammenschließen, um euch durch ständig verändernde Universen zu kämpfen. Dabei trefft ihr auf alternative Versionen von Sam und stellt euch den fünf finsteren Leutnants von Mental. Das Spielgefühl bleibt dabei der Serie treu: Ihr dürft euch auf klassisches Run-and-Gun-Gameplay mit riesigen Schlachtfeldern und dem typischen konstanten Druck freuen. Dank der Unterstützung durch die Serienschöpfer von Croteam bleibt der Geist der Originale erhalten, während prozedurale Elemente und handgefertigte Arenen für die nötige Abwechslung bei jedem Durchgang sorgen.

Waffen, Upgrades und riskante Anomalien

In den Kämpfen nutzt ihr ein Arsenal, das von altbekannten Klassikern bis hin zu völlig neuen, abgedrehten Shatterverse-Waffen reicht. Ihr dürft während eurer Runs mächtige Boni stapeln und mit Modifikatoren die Spielregeln zu euren Gunsten verbiegen. Doch Vorsicht ist geboten: Ihr könnt zwar instabile Anomalien und versteckte Portale nutzen, um eure Kraft enorm zu steigern, doch diese riskanten Gelegenheiten können einen Versuch auch sofort beenden. Mit dauerhaften Upgrades baut ihr eure Fähigkeiten stetig aus, um gegen die gewaltigen Horden aus klassischen und neuen Feinden zu bestehen.