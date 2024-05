Senua’s Saga: Hellblde 2 im Test – Immersiv und Brachial

Senua’s Saga: Hellblde 2 ist eine audiovisueller Trip der Extraklasse ohne spielerischen Tiefgang.

Gleich vorne weg: inszenatorisch ist Senua’s Saga: Hellblde 2 auf der Bild- und der Tonebene das mit Abstand Beste was ich dieses Jahr gespielt habe. Ich bin super empfänglich für diese lineare, cineastische Art von Spielen und für mich bietet das Spiel eine Erfahrung, die mich umgehauen hat. Es werden aber auch viele Spieler:innen enttäuscht oder abgestoßen sein, doch dazu später mehr.

Schiffsunglück vor Island

Zu Beginn des Spiel gibt es eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils, zeigt aber natürlich nicht zur Gänze, die Opfer und Überwindungen, die Senua bereits durchlebt hat. Auch wenn der erste Teil in meinen Augen ebenfalls sehr lohnenswert ist, reicht ein kurzes Recap Video (das von Ninja Theory ist doch etwas dürftig) um mit Senua’s Saga: Hellblde 2 loslegen zu können.

Nach all den Ereignissen des ersten Teils möchte Senua Rache an den Nordmännern, den Björg nehmen, die ihr Heimatdorf überfielen. Sie lässt sich absichtlich von den Sklavenhändlern fangen, um diese in deren Heimat bekämpfen zu können. Senua überquert so das Meer, doch kurz vor Ankunft kentert das Boot und sie findet sich auf Island wieder, wo das Spiel dann so richtig losgeht. Das Spiel ist so Story getrieben, dass ich möglichst wenig konkretes verraten werde.

Darkness

Zu Beginn bewegt sich das Spiel in Richtung klassischer Rachestory und durch die brutale Gewaltinszenierung und die dichte, unangenehme Grundatmosphäre habe ich mich innerlich schon auf etwas Ähnliches wie The Last of Us 2 eingestellt. Es geht hier aber nicht um eine nicht endenwollende Spirale aus Gewalt. Nach einem Drittel nimmt die Handlung eine Wendung und es geht nicht mehr nur um Senua. Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es hier drei Nebencharaktere, die mit Senua immer wieder gemeinsame Episoden erleben. Würde man die Geschichte und ihre Nebenfiguren komplett durch gespoilert zusammenfassen, würde man schnell merken, dass die reine Story nicht Oscar reif geschrieben wurde. Dafür bleibt sie dann doch etwas zu oberflächlich.

Ich schätze jedoch die metaphernartigen Wesen, die sich darum drehen wie Menschen zu Monstern wurden. Es geht sehr viel um Leid und die menschliche Psyche. Im Spiel kommt einmal der Satz vor: „Darkness on the outside, creates darkness on the inside.“, dass diese Thematiken gut zusammenfasst. Das Ende kommt rasch, spiegelt jedoch auch ein paar sehr aktuelle Themen wider:

„ Make them hate, make them punish the weak. Make them fear and the will do anything.”