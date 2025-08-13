Senuas Saga: Hellblade 2 Enhanced (PC, Xbox, PS5) ist nun erhältlich

Senuas Saga: Hellblade 2 ist auf PS5 erschienen und ist damit der neueste Xbox-Titel, der auf der PS5 veröffentlicht wird.

Über Senuas Saga: Hellblade 2

Das Spiel kommt auf PS5 als neue Hellblade 2 Enhanced-Version, aber all jene, die bereits die Xbox Series X/S- oder PC-Versionen des Spiels besitzen, erhalten die neuen Enhanced-Inhalte kostenlos. PS5-Fans können auch die Deluxe Edition für 69,99 Euro erhalten, die auch eine neu optimierte PS5-Version des Originalspiels Hellblade: Senua’s Sacrifice sowie den Original-Soundtrack enthält. Alle, die bereits die PS4-Version des ursprünglichen Hellblade besaßen, können das PS5-Upgrade auch kostenlos erhalten. Die neue erweiterte Version von Teil 2 fügt einen neuen Leistungsmodus hinzu. Damals war die Xbox Series X/S- und PC-Version auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt, aber der neue Leistungsmodus optimiert ihn stattdessen für 60 fps.

Die PC-Version wird, wie wir bereits berichtet haben, auch eine neue „Sehr hohe“-Voreinstellung erhalten, um die Details weiter zu verbessern. Der herausfordernde Dark-Rot-Modus aus dem ursprünglichen Hellblade wurde auch zu Hellblade 2 Enhanced hinzugefügt. Die dunkle Fäulnis wächst jedes Mal, wenn Senua versagt, und wenn sie ihren Kopf erreicht, ist es Game Over und der Spieler muss von vorne anfangen. Zu den weiteren Ergänzungen gehören mehr als vier Stunden Entwicklerkommentare, die das Handwerk und die kreativen Entscheidungen hinter Hellblade 2 erklären, sowie ein verbesserter Fotomodus mit einem erweiterten und verbesserten Werkzeugsatz, einschließlich einer neuen Bewegungsregisterkarte für die Aufnahme von Kinovideos.