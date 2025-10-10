Sensation in der Urzeit: GraviTrax Junior lässt Dinosaurier los!

Der Herbst 2025 hält ein prähistorisches Abenteuer für alle kleinen Baumeister:innen bereit: Mit der brandneuen Dino-Welt von GraviTrax Junior könnt ihr eure Kugelbahnen in längst vergangene Epochen katapultieren. Die innovative Spielreihe von Ravensburger, deren Bauteile konsequent aus nachhaltigem Holz-Biokunststoff gefertigt sind, richtet sich an Kinder ab drei Jahren und verspricht grenzenlosen Spielspaß rund um Triceratops, T-Rex und Co.

Ihr dürft euch auf drei fantastische Produkte einstellen, die den Start ins Dino-Abenteuer perfekt machen:

GraviTrax Junior Extension Dinosaurier – Das Tor zur Dinowelt

Die GraviTrax Junior Extension Dino ist das optimale Zusatzpaket, um ein bestehendes Junior Starter-Set zu verwandeln. Sofort taucht ihr in die Welt der Giganten ein. Die vielfältigen Dino-Figuren und der spektakuläre Vulkan eröffnen euch unzählige neue Bau- und Spielmöglichkeiten. Für 24,99 Euro (UVP) könnt ihr diese einzigartige Erweiterung im Handel erwerben.

GraviTrax Junior Starter-Set L Dinosaurier – Perfekter Dino-Einstieg

Mit dem GraviTrax Junior Starter-Set L Dino erhalten alle jungen Forscher:innen ein sofort einsatzbereites System. Dieses Set enthält alles, was ihr für den direkten Bau- und Spielbeginn benötigt. Neben zahlreichen Dino-Figuren sorgen spannende Elemente wie Tunnelkurven, eine Weiche, eine 3-in-1-Kurve und Kreuzungen für abwechslungsreiche Bahnen. Erhältlich für 49,99 Euro (UVP).

GraviTrax Junior Starter-Set XXL Dinosaurier – Die ultimative Urzeit-Expedition

Willkommen in der epischen Arena des Tyrannosaurus Rex! Das GraviTrax Junior Starter-Set XXL Dino lässt euch die fantasievollsten Kugelbahnen durch die Urzeit kreieren. 3D-Elemente und besondere Funktionen machen das Spielerlebnis einzigartig: Lasst die Kugel durch den Langhals als Tunnel sausen, erlebt, wie der Tyrannosaurus Rex die Kugel „greift“, oder beobachtet, wie ein Dinobaby aus seinem Ei schlüpft. Dieses umfangreichste Set ist für 99,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Macht euch bereit: Ihr könnt die spannende Welt der Dinosaurier:innen in euer Spielzimmer holen und dürft eure Kreativität auf neue, urzeitliche Bahnen lenken!