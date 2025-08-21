Sekiro: No Defeat angekündigt: Anime-Adaption kommt!

Fans von FromSoftwares Sekiro: Shadows Die Twice werden sich freuen, da eine offizielle Anime-Adaption namens No Defeat in Arbeit ist.

Über Sekiro: No Defeat

Sekiro: No Defeat wurde während der gamescom 2025 angekündigt und von ARCH produziert und wird die Geschichte direkt aus dem Spiel mit vollständig handgezeichneter Kunst adaptieren. Die Anime-Serie wird irgendwann im Jahr 2026 dann exklusiv auf Crunchyroll gestreamt. „Als Action-Animator ist es meine Kernphilosophie, zu den Grundlagen zurückzukehren. Der Schwertkampf mit japanischen Schwertern ist von Natur aus streng, und ich möchte diese Realität darstellen, ohne zu zucken – das Gewicht jedes Schlags, des Körpers und des Lebens selbst einzufangen“, sagte Kenichi Kutsuna, Direktor von Sekiro: No Defeat. „Indem wir die handgezeichnete Essenz der 2D-Animation annehmen, können wir eine transzendente Schönheit in der Aktion erreichen, die über die Coolness hinausgeht, zu etwas zutiefst Ergreifendem.“

Kutsuna, der als eine der zentralen Figuren der „Web-Generation“-Bewegung Mitte der 2000er Jahre gilt, wird von Drehbuchautor Takuya Satou, Charakterdesigner Takahiro Kishida, Charakterdesigner Takahiro Kishida und Komponist Shuta Hasunuma bei der Produktion von Sekiro: No Defeat begleitet. Die Besetzung umfasst Daisuke Namikawa als Wolf, Miyuki Satou als Kuro/The Divine Heir und Kenjiro Tsuda als Genichiro Ashina. „Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Spiel, das für seine Präzision und Intensität bekannt ist, und diese Qualitäten schlagen sich in dieser Adaption wunderbar durch“, sagte Asa Suehira, Chief Content Officer bei Crunchyroll. „Wir freuen uns, Sekiro: No Defeat Fans auf der ganzen Welt zu bieten, und fühlen uns geehrt, mit Kadokawa, Qzil.la und ARCH zusammenzuarbeiten, um diese ikonische Geschichte durch das Medium Anime zu erweitern.“