Seht hier To Your Eternity Folge 1 kostenlos und legal

Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob der Anime Blade To Your Eternity euren persönlichen Geschmack trifft, veröffentlichte Crunchyroll die To Your Eternity Folge 1 mit deutscher Synchro am hauseigenen YouTube-Channel.

Worum geht’s?

Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.

Hier seht ihr To Your Eternity Folge 1: