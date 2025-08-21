Seht hier die Bvlgari FW25 Eyewear Collection

In dieser Saison präsentiert Bvlgari mit der neuen FW25 Eyewear Collection neue Modelle innerhalb der Linien Serpenti und Divas’ Dream, die jeweils die charakteristischen Designelemente tragen, welche auch ihre Schmuckpendants auszeichnen. Von den geschmeidigen, schuppenartigen Texturen der Serpenti Viper über den hypnotischen Schlangenkopf der Serpenti Forever bis hin zur femininen Eleganz von Divas’ Dream – diese Neuheiten verdeutlichen die einzigartige Fähigkeit der Maison, Schmuckinspiration in kühne, raffinierte Eyewear-Kreationen zu verwandeln.

Das ist die Bvlgari FW25 Eyewear Collection

Serpenti Viper

Eine kraftvolle Neuinterpretation der schmalen 2000er-Silhouette: markantes Acetatgestell, skulpturale Formen und metallisch gearbeitete Schuppenmotive.



Serpenti Forever

Randlos, leicht und raffiniert: Das quadratische Design wird von filigranen Metallbügeln mit ikonischem Schlangenkopf akzentuiert.



Divas’ Dream

Eine zeitlose ovale Form. Die unverwechselbaren Diva-Motive an den Bügeln, kunstvoll veredelt, verleihen klassischer Eleganz einen modernen, femininen Ausdruck.



Die Kollektion ist in ausgewählten Bvlgari Boutiquen weltweit sowie auf www.bulgari.com erhältlich.