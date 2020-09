Seht hier das Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer Reveal

Endlich ist es soweit – in wenigen Minuten (um 19:00 Uhr) wird die nächste Generation des Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer Modus offiziell enthüllt. Hier könnt ihr euch das Reveal mit einigen der größten StreamerInnen der Welt und den Call of Duty-EntwicklerInnen anschauen. Viel Spaß damit!