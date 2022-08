Seht hier Bridging the Rift: Arcane Folge 1 legal und kostenlos

Riot Games veröffentlichte heute – wie angekündigt – die erste Arcane Bridging the Rift Folge, die ihr euch gleich hier legal und kostenlos anschauen könnt. Bis zum 1. September 2022 werden auf dem YouTube-Kanal von Riot Games insgesamt fünf Folgen der Dokuserie veröffentlicht. Von der ursprünglichen Idee bis zur endgültigen Umsetzung und den Herausforderungen, mit denen die Teams konfrontiert waren, erzählt Bridging The Rift die Entstehungsgeschichte von Arcane.

Die von Riot Games und dem französischen Animationsstudio Fortiche Production co-produzierte Serie wurde bei ihrer Veröffentlichung im November 2021 schnell zur Nummer 1 der Netflix-Charts, hielt sich drei Wochen in Folge an der Spitze und erreichte in 52 Ländern die Top 10, mit einer seltenen 100 %-Bewertung auf Rotten Tomatoes. Die Serie wurde kürzlich mit neun Annie Awards ausgezeichnet und ist damit die am häufigsten nominierte und ausgezeichnete Fernsehserie des Jahres. Sie gewann u. a. in den Kategorien Beste TV-Show/Consumer Media, Bestes Charakterdesign und Bestes Drehbuch. „Enemy”, die Single von Imagine Dragons aus dem Original-Soundtrack, hat die Marke von einer Milliarde Streams überschritten und erreichte Platz 1 der Billboard-Charts.