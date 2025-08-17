Sega gibt ersten Einblick auf Football Manager 26

Sega und Sports Interactive haben den Fans einen ersten Blick auf das Gameplay von Football Manager 26 gegeben.

Über Football Manager 26

Obwohl das Erscheinungsdatum des Spiels noch bekannt gegeben werden muss, wurde angekündigt, dass sein Titel Football Manager 26 lauten wird, was Segas Behauptung, dass das Spiel im Herbst 2025 veröffentlicht wird, weiteres Gewicht verleiht. Zusammen mit der Ankündigung wurde auch ein kurzes 30-Sekunden-Teaser-Video enthüllt, das einen ersten Einblick in die Spiel-Engine gibt. Das Video enthält Live-Action-Aufnahmen von einem Fußballspieltag, aber dies ist durch gerendertes Filmmaterial durchsetzt, das alle eine Bildunterschrift mit der Aufschrift „tatsächliches Spielmaterial: nicht endgültig“ enthält. Dieses Filmmaterial gibt nicht nur einen ersten Blick auf die neue offizielle Premier-League-Lizenz von Football Manager 26.

Gleichzeitig bietet auch einen ersten Einblick in das Spiel, wie es jetzt nach seinem Wechsel zur Unity-Engine aussehen wird. Nach mehreren Verzögerungen wurde Football Manager 25 im Februar offiziell abgesagt, wobei Sega und der Entwickler Sports Interactive sagten, dass sich sein Fokus auf das nächste Spiel der Serie verlagern würde. Das Spiel soll eines der bemerkenswertesten Updates in der Geschichte der Serie sein, vor allem auf die erstmalige Einbeziehung des Frauenfußballs. Die Entscheidung von Sports Interactive, ein völlig neues Grafiksystem mit der Unity-Engine zu implementieren, ist ein Schritt, der „den Ausgangspunkt für die nächsten 20 Jahre des Studios“ markieren würde.