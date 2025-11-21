Seenda MOU200: Neue ergonomische Vertikalmaus in Deutschland erhältlich

Es gibt Neuigkeiten von Seenda: Ab sofort ist die vertikale Maus MOU200 in Deutschland erhältlich. Ihr könnt euch auf eine Maus freuen, deren Form der natürlichen Krümmung eurer Hand folgt. Dieses ergonomische Design entlastet Hand und Handgelenk spürbar und macht auch längere Sessions am PC angenehm. Das durchdachte, ergonomische Scrollrad sorgt für ein flüssiges und taktil hochwertiges Scroll-Erlebnis.

Maximale Flexibilität für Multitasker:innen

Die MOU200 ist ein echtes Multitalent: Ihr dürft bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden! Das funktioniert entweder über den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Empfänger oder zwei separate Bluetooth-Kanäle (1/2). Ein leicht zugänglicher Schalter an der Unterseite ermöglicht euch einen schnellen Wechsel zwischen eurem Heim-PC, Arbeitslaptop oder Tablet – ideal für alle, die in schnelllebigen Umgebungen arbeiten.

Präzision und Effizienz

Ihr könnt die Empfindlichkeit (DPI) der Maus in drei Stufen wählen: 1000, 1600 oder 2400. Das bedeutet für euch: höhere Präzision im Vergleich zu vielen herkömmlichen optischen Mäusen. Zusätzlich erleichtern integrierte Vorwärts- und Zurück-Tasten die Navigation im Web und optimieren euer Multitasking. Achtung: Diese Tasten sind nicht programmierbar und die Vorwärts-/Rückwärtsfunktionen sind leider nicht mit Mac OS kompatibel.

Die Einrichtung ist denkbar einfach: Batterie rein, einschalten, Verbindungsmodus wählen und loslegen. Die MOU200 (in Schwarz) ist mit Windows 8/10/neuer sowie macOS X 10.10/neuer kompatibel, sofern eure Geräte USB- oder Bluetooth-fähig sind.

Preis und Verfügbarkeit

Die ergonomische, wiederaufladbare, kabellose Maus Seenda MOU200 ist zum UVP von 25,99€ bei Amazon Deutschland erhältlich. Ein Tipp für alle Prime-Mitglieder: Ihr könnt euch am Black Friday über einen zusätzlichen Rabatt von 15 % freuen! Mit der MOU200 ergänzt Seenda sein Angebot an benutzerorientierten Produktivitätslösungen um ein weiteres durchdachtes Produkt.