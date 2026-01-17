Sea of Stars kommt auf iOS und Android

Sabotage Studio und Playdigious gaben bekannt, dass Sea of Stars auf iOS- und Android-Geräte zusteuert. Ein großes RPG!

Über Sea of Stars auf Mobilgeräten

Erste App Store- und Google Play-Angebote sind vor einem Debüt am 7. April 2026 live. Es ist möglich, sich bei Google Play vorab zu registrieren. Es erfordert einen einmaligen Kauf von 9,99 Euro, und es gibt einen Nachlass auf 8,99 Euro für Frühentschlossene. Von der Ankündigung gibt es einen Trailer, der zeigt, was wir von der mobilen Version von Sea of Stars erwarten können, der auch hervorhebt, wie das virtuelle Gameplay-Kontrollschema für das Rollenspiel aussehen wird.

Der Trailer und die Produktseiten erwähnen nicht, ob dies den kostenlosen Throes of the Watchmaker-DLC enthalten wird, der für das Originalspiel auf Konsolen und PCs erschien, oder ob dieser später erscheinen könnte. Hier müssen wir noch ein wenig abwarten, aber der Trailer ist schon mal ein guter Start! Sea of Stars wird am 7. April 2026 auf Mobilgeräte erscheinen, und das Rollenspiel ist bereits auf Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich.