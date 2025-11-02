Scooby-Doo! x Lush im Test: Der Fall des perfekten Bads

Frisch aus Coolsville ist die neueste Kooperation gelandet: Mit Scooby-Doo! x Lush kommt das Mysterium in euer Badezimmer…

Sechs teuflisch frische, limitierte Kreationen tun sich bei dieser Kollaboration (zur Website) zusammen, um den Fall des Schaummonsters zu knacken. Von einem prickelnden Duschjelly bis hin zu einem köstlich-biskuitartigen Körperspray, das nach Scooby-Snacks duftet, hier ist für alle etwas dabei. Sucht euch euren Favoriten aus oder ladet die Mystery Machine voll und schnappt sie euch alle! Im Rahmen unserer Kooperation mit Lush durften wir nun drei Produkte näher unter die Lupe nehmen. Worum es sich bei diesen drei Samples handelt und wie unser Eindruck davon ist, lest ihr gleich hier!

Scooby-Doo, Badebombe

8,50 Euro pro Stück

Langweilig baden war gestern! Wer lieber in coolem grünen Badewasser mit spritzigem Limettenöl ermitteln will, findet hier das Auslangen. Legt diese drollige Deutsche Dogge einfach in ein heißes Bad und entflieht dem Alltag – also Spukhäusern, Fallen, geheimen Durchgängen … den üblichen Sachen eben. In der Realität macht Scooby-Doo genau das: Sein klassischer brauner Mantel verwandelt sich binnen weniger Sekunden in ein kultiges Grün, während das Bade-Erlebnis seine volle Wirkung entfaltet. Der beliebte Calacas-Duft wurde mit Limettenöl, Neroliöl und Olibanumöl versetzt, und eine Spur von besänftigendem Weihrauch macht sich ebenfalls in eurem Badezimmer breit. Die Badebombe empfiehlt sich, um den Kopf frei zu bekommen!

Mystery Inc., Duschgel

ab 12,50 Euro für 100 ml

In der Dusche herrscht immer die gleiche Leier? Nun nicht mehr, denn der Langeweile wird hier einfach auf die Schliche gekommen. Laut Beschreibung soll das Duschgel nach Scooby-Snacks duften, vor allem, wenn ihr es gut aufschäumt. Tatsächlich riecht das Produkt nach einer blumigen Mischung mit cremigem Vanilleextrakt, einem Hauch von Zimtrinde und einem Spritzer Zitronenmyrtenöl. Gemeinsam mit dem beruhigenden Benzoe wird nicht nur eure Seele, sondern auch eure Haut beruhigt, während der Geruch noch länger an euch haften bleibt. So seid ihr für den nächsten Fall bestens gerüstet!

Mystery Machine, Badebombe

9,- Euro pro Stück

Ein weiteres Mysterium: Was macht das perfekte Bad aus? Lush verrät an dieser Stelle nicht alles, aber mit der Mystery Machine könnt ihr durch warmes Badewasser fahren und dabei belebendes Neroliöl, erdendes Patchouliöl und Bergamotte in Reinkultur erleben. Langsam färbt sich euer Wasser tiefgrün, und nebenbei riecht ihr auch Ylang Ylang. Die beruhigenden und meditativen Eigenschaften des dunklen Patchouliöls aus Sumatra verleihen diesem Bad tatsächlich etwas Besonderes. Insgesamt sorgt die Mystery Machine für gute Laune nach einem anstrengenden Tag – eine Empfehlung zum Abschalten!