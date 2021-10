SciFi-Thriller Stowaway ab 11.11.2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich

SciFi-Fans aufgepasst – mit dem DVD-/Blu-ray-Release von Stowaway – Blinder Passagier kommt dank EuroVideo Medien ein weitere Genrevertreter auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

In Stowaway – Blinder Passagierschickt Regisseur Joe Penna eine kleine Crew auf eine außergewöhnliche Marsmission – ganz im Stil von „Moon”, „Gravity” oder „Passengers” – und inszeniert damit einen mitreißenden, international hochkarätig besetzten Sci-Fi-Thriller. Spektakuläre Weltraumsequenzen inklusive.

Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit mit Ryan Morrison, mit dem Penna bereits bei „Arctic”, der 2018 im offiziellen Programm des Festivals de Cannes gezeigt wurde, erfolgreich zusammengearbeitet hat. Im Mittelpunkt der Mission steht die weibliche Starbesetzung um Academy Award Nominee Anna Kendrick („Pitch Perfect“, „Nur ein kleiner Gefallen”) und Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Toni Collette („Knives Out”), darüber hinaus sind auch Daniel Dae Kim („Hawaii Five – 0”) und Shamier Anderson („Bruised”) mit an Bord.